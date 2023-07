DRAGON BALL SUPER ARRIVA SU PUBG MOBILE

Il 13 luglio la serie animata di fama internazionale Dragon Ball Super sbarca su PUBG MOBILE, destinata a diventare una delle collaborazioni più entusiasmanti nella storia del gioco.



I giocatori possono interpretare i loro personaggi preferiti, come Son Goku, Vegeta e altri, usare mosse speciali in combattimento ed esplorare un mondo in stile anime pieno di riferimenti all'universo di Dragon Ball.



Il nuovo aggiornamento della versione 2.7 di PUBG MOBILE in arrivo porta:

Partnership con Dragon Ball Super, incluse due nuove entusiasmanti modalità di Dragon Ball Super: Modalità a tema Dragon Ball Super, in cui i giocatori raccolgono Dragon Balls per avvicinarsi alla vittoria sulle loro mappe PUBG MOBILE preferite Battle Royale: modalità Dragon Ball Super, con un nuovo mondo in stile artistico animato da esplorare nei panni di cinque personaggi di Dragon Ball, tutti con poteri diversi da sfruttare

Nuovi oggetti e abiti a tema Dragon Ball Super disponibili in due fasi

Nuove aree, abilità, oggetti e veicoli per celebrare la collaborazione con Dragon Ball Super

Aggiunte e miglioramenti alla modalità creativa World of Wonder

Nuovi contenuti con Ciclo 5 Stagione 13 e Royale Pass Ace

L'aggiornamento della versione 2.7 di PUBG MOBILE sarà disponibile il 13 luglio! Scarica il gioco gratuitamente su App Store e Google Play Store.

