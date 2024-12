Atalanta-Real Madrid: probabili formazioni, orario e dove vedere il match di champions league

L'Atalanta si prepara ad affrontare il Real Madrid nella sesta giornata della fase a gironi della Champions League. La partita si disputerà oggi, martedì 10 dicembre 2024, alle ore 21:00 al Gewiss Stadium di Bergamo.

La squadra di Gian Piero Gasperini arriva all'incontro in un momento positivo, con una serie di nove vittorie consecutive in campionato. Attualmente, l'Atalanta occupa la quinta posizione nel girone unico della Champions League, con l'obiettivo di rimanere tra le prime otto squadre. Nell'ultima partita europea, i nerazzurri hanno ottenuto una vittoria convincente contro lo Young Boys.

Il Real Madrid, guidato da Carlo Ancelotti, sta attraversando un periodo più complesso. Nell'ultimo turno di Champions League, i Blancos sono stati sconfitti 2-0 dal Liverpool ad Anfield, totalizzando finora solo due vittorie e tre sconfitte nella competizione.

Per quanto riguarda le formazioni, l'Atalanta potrebbe schierarsi con un 3-4-3: Carnesecchi in porta; difesa composta da Djimsiti, Hien e Kolasinac; centrocampo con Bellanova, De Roon, Ederson e Ruggeri; in attacco Pasalic, Retegui e Lookman. Gasperini dovrà fare a meno di Cuadrado e Scamacca, mentre Zappacosta resta in dubbio.

Il Real Madrid dovrebbe presentarsi con un 4-3-3: Courtois tra i pali; difesa con Mendy, Rüdiger, Asencio e Valverde; centrocampo formato da Ceballos, Camavinga e Modric; tridente offensivo con Mbappé, Brahim Díaz e Güler. Ancelotti recupera Bellingham, Vinicius e Rodrygo, ma non potrà contare su Carvajal, Militão, Alaba, Camavinga e Mendy.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport, con possibilità di streaming su NOW e sull'app Sky Go.

L'arbitro designato per l'incontro è il polacco Szymon Marciniak, internazionale dal 2011, che ha già diretto otto partite del Real Madrid, inclusa la finale di Supercoppa Europea 2018-2019.

Questo match rappresenta un banco di prova significativo per entrambe le squadre, con l'Atalanta che mira a consolidare la sua posizione tra le prime otto e il Real Madrid che cerca di risollevarsi dopo recenti difficoltà in Europa.

