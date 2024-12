Luigi Mangione incriminato per l'omicidio del CEO Brian Thompson a New York

Il 26enne Luigi Mangione è stato formalmente incriminato per omicidio di secondo grado, sospettato dell'assassinio di Brian Thompson, CEO di UnitedHealthcare, avvenuto il 4 dicembre 2024 a New York. Mangione è stato arrestato il 9 dicembre in un McDonald's ad Altoona, Pennsylvania, dopo essere stato riconosciuto da un dipendente che ha allertato le autorità. Al momento dell'arresto, il giovane era in possesso di una pistola compatibile con l'arma utilizzata nel delitto, un silenziatore, documenti d'identità falsi e un manifesto critico nei confronti dell'industria assicurativa sanitaria.

Secondo le indagini, l'assassino avrebbe atteso Thompson fuori dall'hotel Hilton Midtown di Manhattan, dove il CEO si trovava per una conferenza, e gli avrebbe sparato più volte prima di fuggire in bicicletta verso Central Park. Le autorità hanno rinvenuto sul luogo del delitto bossoli con incise le parole "negare", "difendere" e "deporre", interpretate come una critica alle pratiche dell'industria assicurativa.

Mangione, originario del Maryland e con una laurea in informatica, non aveva precedenti penali noti. Attualmente è detenuto in Pennsylvania con accuse legate al possesso di armi da fuoco, mentre le autorità di New York stanno procedendo con la richiesta di estradizione per affrontare le accuse di omicidio.

La famiglia di Thompson ha riferito che il CEO aveva ricevuto minacce prima del viaggio a New York. Le indagini proseguono per determinare il movente esatto dell'omicidio e per raccogliere ulteriori prove a carico di Mangione.

