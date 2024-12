Arrestato in Pennsylvania il presunto assassino del CEO di UnitedHealthcare Brian Thompson

Un uomo è stato arrestato in Pennsylvania nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Brian Thompson, CEO della compagnia assicurativa UnitedHealthcare, ucciso la scorsa settimana a New York. Secondo fonti della polizia, il sospettato è Luigi Mangione, 26 anni, fermato ad Altoona, nella Pennsylvania centrale. Al momento dell'arresto, Mangione era in possesso di una pistola con silenziatore, compatibile con l'arma utilizzata nell'omicidio, oltre a documenti falsi e un manifesto critico nei confronti dell'industria assicurativa sanitaria.

L'arresto è avvenuto grazie alla segnalazione di un dipendente di un fast food, che ha riconosciuto Mangione dalle immagini diffuse del presunto assassino di Thompson. Le autorità hanno confermato che l'uomo corrisponde alla descrizione del killer e possiede oggetti che lo collegano al caso.

Brian Thompson è stato ucciso il 4 dicembre davanti al New York Hilton Midtown da un assalitore mascherato che gli ha sparato alle spalle. Il killer è poi fuggito a piedi e in bicicletta verso Central Park. Le indagini proseguono per determinare il movente dell'omicidio e ulteriori dettagli sull'arresto di Mangione.

