Bayer Leverkusen-Inter: probabili formazioni, orario e dove seguire la partita di champions league

L'Inter affronta oggi, martedì 10 dicembre 2024, il Bayer Leverkusen alla BayArena per la sesta giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Con una vittoria, i nerazzurri di Simone Inzaghi possono assicurarsi un posto tra le prime otto squadre del torneo, avanzando così agli ottavi di finale. Attualmente, l'Inter occupa il secondo posto nel girone con 13 punti, due in meno del Liverpool capolista, mentre il Bayer Leverkusen segue a quota 10.

Il calcio d'inizio è previsto per le ore 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport e sarà disponibile in streaming su NOW e tramite l'app Sky Go.

Per quanto riguarda le formazioni, il Bayer Leverkusen, guidato da Xabi Alonso, dovrebbe schierarsi con un 4-5-1: Hradecky in porta; difesa composta da Mukiele, Tah, Tapsoba e Hincapié; centrocampo con Frimpong, Xhaka, Andrich, Palacios e Grimaldo; in attacco Wirtz come unica punta.

L'Inter dovrebbe rispondere con un 3-5-2: Sommer tra i pali; linea difensiva con Bisseck, De Vrij e Bastoni; centrocampo formato da Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; coppia d'attacco composta da Thuram e Lautaro Martinez.

L'arbitro designato per la gara è lo sloveno Slavko Vincic.

Questo incontro rappresenta un test cruciale per entrambe le squadre nella loro corsa alla qualificazione agli ottavi di finale della Champions League.

Inter-Lipsia 1-0: nerazzurri in vetta alla Champions League senza subire reti - L'Inter ha conquistato una vittoria di misura per 1-0 contro il Lipsia nella quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2024-2025, disputata il 26 novembre 2024 allo Stadio San Siro. Questo successo proietta i nerazzurri in vetta alla classifica con 13 punti, superando Liverpool e Barcellona, entrambe a 12 punti.

Inter-Arsenal: probabili formazioni, orario e dove vedere il big match di Champions League - Questa sera, mercoledì 6 novembre 2024, alle ore 21:00, l'Inter ospiterà l'Arsenal al Meazza per la quarta giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Entrambe le squadre sono a quota 7 punti nel girone, rendendo questo incontro cruciale per la leadership del gruppo.

Champions League: pareggio 1-1 tra Lille e Juventus, Vlahovic risponde a David - La Juventus ha pareggiato 1-1 contro il Lille nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League, disputata oggi, 5 novembre 2024. Entrambe le squadre avanzano a sette punti nella classifica del gruppo.Il Lille è passato in vantaggio al 27' con un gol di Jonathan David, servito da un preciso assist di Edon Zhegrova.