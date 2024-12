Sofia Goggia: Sto bene, non ho paura e sono ancora veloce

Sofia Goggia è pronta a tornare in Coppa del Mondo. La sciatrice italiana, a pochi giorni dalla discesa di Beaver Creek, ha raccontato le sue sensazioni, sottolineando i progressi fisici e mentali dopo l'infortunio. "Sto bene, il piede non mi crea problemi e non ci penso più. Mi sentivo un po' arrugginita all’inizio, ma la confidenza con la velocità è rimasta. Pensavo di avere paura nell'affrontare certe curve ad alta velocità, invece tutto è stato naturale", ha spiegato la 32enne bergamasca.

Goggia ha sottolineato l'importanza della preparazione svolta a Copper Mountain: "Abbiamo fatto una trasferta perfetta, soprattutto per lavorare sulla velocità. Qui la qualità degli allenamenti è altissima. Con i giri lunghi e la velocità crescente, mi sono sbloccata. Partiamo con le gare di velocità, mentre da gennaio riprenderemo con il gigante".

Non è mancata una riflessione sulla sua passione per l’Atalanta, attuale capolista della Serie A. "L’Atalanta è una società sana, senza debiti, ed è incredibile quello che sta facendo. Nove vittorie consecutive sono un traguardo straordinario. Gasperini riesce a tirare fuori il meglio da ogni giocatore, come un direttore d'orchestra. Lo scudetto? Sognare non costa nulla", ha concluso.

Con il piede recuperato e la determinazione di sempre, Sofia Goggia si prepara a tornare protagonista sulle piste.

