Manovra 2025: la maggioranza concorda su modifiche per imprese, famiglie e sanità

Oggi, a Palazzo Chigi, si è tenuto un vertice di maggioranza sulla manovra finanziaria, presieduto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con la partecipazione dei Vice Presidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini, del leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e del Viceministro Maurizio Leo. L'incontro, descritto in una nota ufficiale come svoltosi in un "clima molto collaborativo", ha permesso di condividere alcuni aggiustamenti focalizzati sulle priorità della manovra: sostegno alle imprese, alle famiglie e al sistema sanitario.

Concluso il vertice, è iniziato il Consiglio dei Ministri, con all'ordine del giorno, tra l'altro, il decreto milleproroghe e il decreto legislativo sulla giustizia. Successivamente, la Premier Meloni ha convocato un incontro sulla crisi in Siria, coinvolgendo i ministri competenti e i rappresentanti dell'intelligence.

