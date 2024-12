Crollo di balcone durante gita scolastica a Ferrara: insegnante e guida feriti, studenti illesi

Ha rischiato conseguenze gravi la gita scolastica di una classe di scuola media in visita a Villa Rivani Farolfi, dimora storica situata a Riva del Po, frazione di Ro Ferrarese, in provincia di Ferrara. Nella tarda mattinata, il balcone della struttura è improvvisamente crollato, causando la caduta di un insegnante e di una guida turistica, entrambi impegnati ad accompagnare gli studenti al piano rialzato.

I due adulti sono precipitati da un’altezza di oltre cinque metri, ritrovandosi tra calcinacci e detriti. I soccorsi sono giunti rapidamente, trasportando i feriti all'ospedale di Cona. Gli studenti, rimasti illesi, sono stati riportati al loro istituto scolastico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rovigo e Ferrara per mettere in sicurezza l’area, mentre i carabinieri hanno provveduto a delimitare la zona e avviare le indagini per chiarire le cause del cedimento strutturale.

