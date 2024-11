Max Giusti porta Bollicine a Ferrara: la SPAL in platea per uno spettacolo tra comicità e riflessione

Max Giusti torna sul palcoscenico con il suo spettacolo "Bollicine", in programma venerdì 8 novembre 2024 alle ore 20:30 presso il Teatro Comunale di Ferrara. Dopo il successo del tour estivo, l'artista romano è pronto a offrire al pubblico una serata all'insegna della comicità e della riflessione.

Il titolo "Bollicine" richiama l'idea di momenti festosi e brindisi, simbolizzando la volontà di Giusti di "stapparsi" e liberare pensieri e osservazioni maturati negli ultimi anni. Lo spettacolo si propone come un flusso di coscienza in cui l'attore affronta temi attuali senza filtri, toccando argomenti come gli effetti del patriarcato su uomini e donne, l'evoluzione dell'amore nell'era moderna e le sfide dell'essere un volto televisivo in un'epoca dominata dalle serie streaming.

In "Bollicine", Giusti offre al pubblico confessioni a cuore aperto in un clima di festa, accompagnato dalle immancabili bollicine. Non mancheranno le sue celebri parodie e personaggi, tra cui le imitazioni di Aurelio De Laurentiis e Alessandro Borghese, che hanno contribuito al suo successo televisivo e sul web.

La serata si preannuncia speciale anche per la presenza in platea dei giocatori e dello staff tecnico della SPAL, la squadra di calcio di Ferrara, che assisteranno allo spettacolo al completo. Questo evento rappresenta un'occasione unica per il pubblico ferrarese di assistere a una performance che unisce intrattenimento e spunti di riflessione sulla società contemporanea.

I biglietti per "Bollicine" sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Comunale di Ferrara e online attraverso i circuiti autorizzati. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale del teatro.