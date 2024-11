Graziano Mega muore a Ferrara dopo l’assunzione di farmaci contro l’influenza: ipotesi shock anafilattico

Graziano Mega, un giovane studente e lavoratore di 29 anni originario di Sannicola, in provincia di Lecce, è deceduto dopo aver assunto farmaci da banco per alleviare i sintomi influenzali. Secondo le prime ricostruzioni, Graziano soffriva di un forte mal di gola e febbre, probabilmente a causa del freddo degli ultimi giorni. Per alleviare i sintomi, aveva utilizzato spray e pastiglie comunemente disponibili senza prescrizione medica. La sera del decesso, il suo coinquilino lo ha trovato privo di sensi e cianotico nel loro appartamento.

Nonostante l'immediata chiamata ai soccorsi, all'arrivo del personale del 118 per il giovane non c'era più nulla da fare.

Le autorità hanno avviato un'indagine per determinare le cause esatte del decesso. L'ipotesi principale è che Graziano possa aver subito uno shock anafilattico, una reazione allergica grave e potenzialmente letale, scatenata dai farmaci assunti. Per fare chiarezza sull'accaduto, la Procura ha disposto l'autopsia, che sarà eseguita presso l'Istituto di Medicina Legale di Ferrara. I risultati degli esami autoptici e tossicologici saranno fondamentali per confermare o escludere la presenza di una reazione allergica ai farmaci.

La comunità di Sannicola e quella di Ferrara sono profondamente colpite dalla perdita di Graziano, descritto da amici e colleghi come un giovane brillante e pieno di vita. In attesa dei risultati delle indagini, il dolore per la sua scomparsa resta immenso, e il suo ricordo rimarrà vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Max Giusti porta Bollicine a Ferrara: la SPAL in platea per uno spettacolo tra comicità e riflessione - Max Giusti torna sul palcoscenico con il suo spettacolo "Bollicine", in programma venerdì 8 novembre 2024 alle ore 20:30 presso il Teatro Comunale di Ferrara. Dopo il successo del tour estivo, l'artista romano è pronto a offrire al pubblico una serata all'insegna della comicità e della riflessione.

Ferrara - incendio in fabbrica plastica: almeno due operai feriti - Le attività dei cre all'aperto sono state sospese e i bambini si trovano all'interno delle strutture.Ci sarebbero almeno due operai feriti Attualità - Esplosione in una fabbrica di plastica a Migliarino, frazione di Fiscaglia (Ferrara). La deflagrazione ha provocato un incendio.

Sostenibilità - rigenerazione urbana: il progetto di Nescafé arriva a Ferrara - A inaugurare il progetto un concerto realizzato in collaborazione con la Scuola di Musica Moderna di Ferrara: hanno suonato Talmek & i Maleducati e i Mojee. sostenibilita - Con il progetto 'Nelle Mie Mani - C’è molto di più in ogni tazza', Nescafé continua il percorso di rigenerazione urbana, valorizzazione e tutela del territorio: un percorso che incontra il bisogno delle comunità promuovendo attività in collaborazione con le amministrazioni locali, le associazioni del territorio e i cittadini stessi, con l’obiettivo di restituire, riqualificare e aggregare attorno a un luogo reso nuovamente accessibile.