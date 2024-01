reMarkable 2 verrà lanciato in India il 15 gennaio

Rispondendo alla domanda di uno dei mercati tecnologici di consumo in più rapida crescita al mondo, reMarkable porta per la prima volta in India la sua tecnologia simile alla carta, priva di distrazioni





reMarkable, l'innovatore leader nella categoria dei tablet di carta, ha annunciato oggi il suo lancio ufficiale in India. A partire dal 15 gennaio, i clienti in India potranno acquistare reMarkable 2 e gli accessori esclusivamente su Amazon.in.

reMarkable 2 è un pluripremiato tablet di carta realizzato per prendere appunti, leggere e rivedere documenti. Unisce la sensazione di scrivere su carta con la comodità e la versatilità di un dispositivo digitale. Gli utenti possono combinare e riorganizzare la scrittura e la digitazione liberamente sulla stessa pagina, annotare direttamente su PDF ed e-book, organizzare note e documenti con cartelle ed tag, convertire note scritte a mano in testo digitato e altro ancora.



A differenza di altri tablet, reMarkable 2 è progettato interamente senza distrazioni, così gli utenti possono trovare la concentrazione di cui hanno bisogno per pensare con chiarezza e lavorare al meglio.Il tablet di carta è supportato da un ecosistema software che offre un'esperienza digitale fluida per un lavoro mirato su tutti i dispositivi.Con le app mobile e desktop basate su cloud di reMarkable, gli utenti possono catturare idee e sviluppare i propri pensieri, indipendentemente da dove si trovino o su quale dispositivo stiano lavorando.

reMarkable 2 sarà venduto su Amazon come un pacchetto che include due accessori più venduti: Marker Plus, uno strumento di scrittura eccezionalmente preciso con gomma incorporata, e Book Folio, una custodia protettiva intelligente e funzionale.Gli accessori possono anche essere acquistati separatamente, incluso Type Folio, che combina la comodità di una tastiera sottile e tattile con la protezione di un'elegante cover.