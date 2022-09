Die by the Blade verrà lanciato per PC e console a novembre

Kwalee è entusiasta di annunciare che Die by the Blade, il brutale gioco di combattimento con spada e meccaniche dinamiche one-hit-kill, verrà lanciato il 3 novembre 2022 per PC, PlayStation 4 e 5 e Xbox One e Series S/X. Su Nintendo Switch verrà lanciato più avanti nel 2023.

Sviluppato da Grindstone e Triple Hill Interactive, Die by the Blade trae ispirazione da titoli leggendari come Bushido Blade, Way of the Samurai e la serie Dark Souls. Ambientato in uno straordinario mondo samurai-punk, i giocatori devono scegliere tra una gamma di armi tradizionali giapponesi per determinare il proprio set di mosse, parare i colpi degli avversari e padroneggiare l'arte dell'uccisione con un colpo solo!

Die by the Blade verrà lanciato per PC, PlayStation 4 e 5 e Xbox One e Series S/X il 3 novembre 2022 con la versione per Nintendo Switch che verrà lanciata più avanti nel 2023. I fan possono ora inserire nella lista dei desideri Die by the Blade su Steam.

