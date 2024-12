FABA: nanne serene per tutti con Oscar il Ghiro

Natale è alle porte e, soprattutto per i più piccini, è un momento di grande entusiasmo ed energia. Possibile che l'attesa porti difficoltà ad addormentarsi? Per supportare mamma e papà FABA ha pensato ad una simpatica soluzione - formato peluche e sempre 100% screen free.

Si tratta del morbidissimo peluche Tutti a Nanna con Oscar!, un tenero ghiro tutto da coccolare, che dispone di un Disco Sonoro per ascoltare otto brevi storie in rima ideali per calmare la trepidazione tipica di chi attende, con occhi sognanti, l’arrivo di Babbo Natale.

Ogni racconto ha come protagonista un animaletto del bosco che vive il rito della buonanotte in modo diverso, proponendo situazioni nelle quali i piccoli di casa possono facilmente identificarsi. Oltre alle storie, sono presenti suoni della natura e dolci melodie per favorire il rilassamento.

FABA+ e tante novità per accendere la magia del Natale - FABA+UN PLUS DI MAGIA PER UN NATALE RICCO DI EMOZIONIIl momento più atteso da bambini e bambine sta arrivando e FABA+ è pronto a rendere + speciale ogni storia e racconto sotto l’albero di NataleCon i primi freddi i più piccini sono proiettati verso il momento dell’anno più desiderato: il Natale.

FABA presenta Codarossa - Nuovo alleato per diventare grandi e accogliere un nuovo fratellino in famigliaPrendersi cura di sé, lavarsi, vestirsi da soli, organizzare la propria routine in parallelo con mamma e papà… Esplorare! Conoscere nuovi cibi e sapori. In poche parole… Diventare Grandi! Crescere è un’avventura bellissima, fatta di scoperte, piccole conquiste di autonomia, sfide e tanti momenti di gioia.

FABA dà il benvenuto a due nuovi personaggi PAW Patrol: Marshall e Skye - La famiglia dei Personaggi Sonori FABA si allarga: sono arrivati Marshall e Skye, i nuovi Super Cuccioli della PAW Patrol!“PAW Patrol, pronti all'azione Signore”! Ebbene sì, la squadra di cagnolini super eroi si prepara a nuove fantastiche avventure con FABA.