Tutti i Vincitori degli Oscar 2025: Anora domina la cerimonia

La 97ª edizione degli Academy Awards, svoltasi il 2 marzo 2025 al Dolby Theatre di Los Angeles, ha visto trionfare il film "Anora" con cinque premi:

Miglior film : "Anora"

: "Anora" Miglior regia: Sean Baker per "Anora"

regia: Sean Baker per "Anora" Miglior attrice protagonista : Mikey Madison per "Anora"

: Mikey Madison per "Anora" Miglior sceneggiatura originale : "Anora"

: "Anora" Miglior montaggio: "Anora"

"Emilia Pérez" ha ricevuto 13 nomination, il maggior numero per un film non in lingua inglese, e ha vinto due premi:

Miglior attrice non protagonista : Zoe Saldaña per "Emilia Pérez"

: Zoe Saldaña per "Emilia Pérez" Miglior canzone originale: "El Mal" da "Emilia Pérez"

"The Brutalist" ha ottenuto tre riconoscimenti:

Miglior attore protagonista : Adrien Brody per "The Brutalist"

: Adrien Brody per "The Brutalist" Miglior fotografia : "The Brutalist"

: "The Brutalist" Miglior colonna sonora originale: "The Brutalist"

Altri premi significativi includono:

Miglior film internazionale : "I'm Still Here" (Brasile)

: "I'm Still Here" (Brasile) Miglior film d'animazione : "Flow"

: "Flow" Migliori effetti speciali : "Dune: Part Two"

: "Dune: Part Two" Migliori costumi: Paul Tazewell per "Wicked"

La cerimonia, presentata da Conan O'Brien, ha celebrato una varietà di talenti e ha sottolineato l'importanza della diversità nel cinema contemporaneo.

