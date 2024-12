Meteo Emilia Romagna colpita dal maltempo: evacuazioni, scuole chiuse e disagi nei trasporti

Il maltempo ha causato gravi disagi in Emilia Romagna, con evacuazioni, scuole chiuse e treni cancellati a seguito di piogge intense e nevicate. Nelle ultime 24 ore, i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 350 interventi nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma. I principali corsi d'acqua, tra cui Crostolo, Samoggia, Idice e Sillaro, hanno registrato piene di livello 2, mentre altri come Secchia, Reno, Panaro e Lamone hanno visto piene di livello 1.

A Pianoro e San Lazzaro di Savena sono state emesse ordinanze di evacuazione precauzionali. Le scuole restano chiuse nei comuni di Serramazzoni e Zocca, nel modenese. Forti precipitazioni si sono abbattute anche nelle province di Ferrara e Rimini, con oltre 30 millimetri di pioggia in poche ore.

La circolazione ferroviaria è sospesa tra Faenza e la provincia di Firenze, e la linea Reggio Emilia-Sassuolo è allagata. Sono stati attivati bus sostitutivi per i pendolari. Disagi anche sulle tangenziali di Reggio Emilia e Parma, con sottopassi allagati e traffico dirottato su percorsi alternativi. Nelle aree montane, sopra i 400 metri, si registrano nevicate significative, con località come Castelnovo ne' Monti e Ventasso che hanno subito interruzioni di corrente.

A San Secondo, nel parmense, un albero di Natale è caduto nella piazza centrale, creando apprensione tra i residenti. La Protezione Civile prevede ulteriori precipitazioni tra la serata di oggi e domani mattina, con piogge diffuse e un lieve aumento delle temperature, che dovrebbe ridurre il rischio di nuove nevicate. Permane l'allerta arancione in numerosi comuni delle province di Reggio Emilia, Parma, Modena, Bologna, Ravenna e Rimini.

Nel frattempo, la Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze ha emesso un codice giallo per neve nei comuni dell'Alto Mugello e nelle zone appenniniche del Valdarno Superiore. Le autorità raccomandano massima prudenza alla guida, l'utilizzo di dotazioni invernali e attenzione ai possibili ostacoli sulla carreggiata causati da alberi o detriti.

