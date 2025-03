Meteo, maltempo in Italia: allerta arancione in Emilia Romagna e gialla in altre regioni

Oggi, mercoledì 12 marzo 2025, l'Italia affronta una giornata di intenso maltempo. La Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione per l'Emilia Romagna, dove si temono piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori. Allerta gialla è stata diramata in altre regioni per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico.

Dettagli dell'allerta in Emilia Romagna

In Emilia Romagna, le previsioni indicano condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, soprattutto nel settore centro-occidentale. Le precipitazioni intense possono causare fenomeni di ruscellamento lungo i versanti, rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua e fenomeni franosi, particolarmente diffusi nella fascia montana centro-occidentale. Le precipitazioni previste possono generare superamenti della soglia 2 nei corsi d'acqua del settore centro-occidentale. Inoltre, non si escludono venti forti (50-61 km/h) da sud-ovest con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore sul crinale appenninico.

Zone interessate dall'allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico:

Montagna emiliana centrale

Pianura modenese

Collina emiliana centrale

Pianura bolognese

Montagna bolognese

Collina bolognese

Zone in allerta gialla per rischio idraulico:

Calabria: versante tirrenico settentrionale, centro-settentrionale, centro-meridionale e meridionale; versante ionico meridionale

Emilia Romagna: pianura reggiana, bassa collina piacentino-parmense, montagna piacentino-parmense, alta collina piacentino-parmense, costa romagnola, pianura reggiana di Po, bassa collina e pianura romagnola, alta collina romagnola, montagna romagnola, pianura piacentino-parmense

Lazio: bacini di Roma, bacini costieri nord, bacino del Liri, bacini costieri sud, Aniene

Sardegna: Campidano

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt

Zone in allerta gialla per rischio temporali

Abruzzo: bacino dell'Aterno, Marsica, bacino alto del Sangro

Basilicata: zone A2, D, C

Calabria: versante tirrenico settentrionale, centro-settentrionale, centro-meridionale e meridionale; versante ionico meridionale

Emilia Romagna: montagna emiliana centrale, pianura reggiana, pianura modenese, costa ferrarese, bassa collina piacentino-parmense, montagna piacentino-parmense, alta collina piacentino-parmense, costa romagnola, pianura reggiana di Po, collina emiliana centrale, pianura bolognese, bassa collina e pianura romagnola, montagna bolognese, collina bolognese, alta collina romagnola, montagna romagnola, pianura piacentino-parmense, pianura ferrarese

Molise: Frentani - Sannio - Matese, alto Volturno - medio Sangro, litoranea

Sicilia: nord-orientale, versante tirrenico e isole Eolie; centro-settentrionale, versante tirrenico; nord-occidentale e isole Egadi e Ustica; sud-occidentale e isola di Pantelleria; nord-orientale, versante ionico

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, medio Tevere, alto Tevere

Zone in allerta gialla per rischio idrogeologico

Abruzzo: bacino dell'Aterno, Marsica, bacino alto del Sangro

Calabria: versante tirrenico settentrionale, centro-settentrionale, centro-meridionale e meridionale; versante ionico meridionale

Emilia Romagna: bassa collina piacentino-parmense, montagna piacentino-parmense, alta collina piacentino-parmense, alta collina romagnola, montagna romagnola

Lazio: bacini di Roma, Appennino di Rieti, bacino medio Tevere, bacini costieri nord, bacino del Liri, bacini costieri sud, Aniene

Lombardia: laghi e prealpi varesine, laghi e prealpi orientali, Lario e prealpi occidentali, Orobie bergamasche, nodo idraulico di Milano

Molise: Frentani - Sannio - Matese

