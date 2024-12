IT-Alert, test oggi nel Lazio e in Emilia Romagna: dettagli e orari

I test del sistema di allarme pubblico IT-Alert continuano per verificare la funzionalità e migliorare la tecnologia. Oggi, 3 dicembre, un messaggio di prova sarà inviato nel Lazio e in Emilia Romagna, simulando scenari di emergenza per valutare l'efficacia del sistema.

Nel Lazio, il test simulerà un grave incidente presso lo stabilimento Acraf di Aprilia, situato in via Guardapasso. Alle 9 del mattino, un messaggio raggiungerà i cellulari all'interno di un raggio di 3 km dallo stabilimento, accompagnato da un suono speciale. Il testo del messaggio sarà: "TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su it-alert.gov.it/".

L'Emilia Romagna, invece, effettuerà simulazioni in 43 comuni delle nove province, coinvolgendo aziende a rischio di incidente rilevante e grandi dighe. Saranno inviati messaggi di test ai cittadini presenti nelle aree interessate. Le esercitazioni includono quattro test su aziende potenzialmente pericolose e cinque su dighe, con messaggi di allerta mirati alle zone circostanti.

Tra i principali test previsti oggi:

Incidenti industriali : simulazioni presso Yara Italia Spa a Ravenna e Ferrara, e Marig Esplosivi Industriali Srl a Novafeltria, con notifiche inviate ai residenti nei comuni vicini, tra cui Maiolo, Pennabilli e Sant’Agata Feltria.

: simulazioni presso Yara Italia Spa a Ravenna e Ferrara, e Marig Esplosivi Industriali Srl a Novafeltria, con notifiche inviate ai residenti nei comuni vicini, tra cui Maiolo, Pennabilli e Sant’Agata Feltria. Grandi dighe: esercitazioni successive coinvolgeranno, tra gli altri, la Diga di Mignano nel Piacentino e la Diga di Santa Maria del Taro nel Parmense (5 dicembre), e la Diga di Ridracoli in provincia di Forlì-Cesena (11 dicembre).

Il sistema IT-Alert è progettato per avvisare i cittadini in caso di emergenze come crolli di dighe, incidenti industriali, attività vulcanica o emergenze radiologiche. I messaggi vengono inviati automaticamente a dispositivi mobili connessi alla rete telefonica nelle aree a rischio, senza necessità di iscrizione o app specifiche. Il servizio è gratuito e anonimo.

Durante le esercitazioni, saranno coinvolti circa 250 volontari della Protezione civile per monitorare la corretta ricezione dei messaggi nelle zone interessate e raccogliere feedback utili al miglioramento del sistema. Complessivamente, si prevede che oltre 515.000 cittadini riceveranno i messaggi di test.

