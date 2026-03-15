Incidente a Caravaggio sulla Rivoltana, scontro tra quattro auto con due morti e feriti anche due bambine

A Caravaggio, nel Bergamasco, due persone sono morte in un violento incidente tra quattro auto avvenuto all’ora di pranzo sulla provinciale Rivoltana. Nell’impatto sono rimaste coinvolte dieci persone, tra cui due bambine di 5 e 6 anni rimaste ferite.

Un grave incidente stradale ha provocato due vittime a Caravaggio, in provincia di Bergamo. Lo schianto è avvenuto poco prima di pranzo lungo la provinciale Rivoltana, nei pressi di un ristorante, dove quattro auto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

L’impatto è stato particolarmente violento. Secondo le prime ricostruzioni, una delle vetture coinvolte avrebbe perso il controllo dopo la collisione, ribaltandosi e finendo in un fosso che corre accanto alla carreggiata.

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La centrale operativa di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, ha confermato che nello scontro sono rimaste coinvolte complessivamente dieci persone. Due di loro non sono sopravvissute alle gravi ferite riportate.

Tra i feriti figurano anche due bambine di 5 e 6 anni. Le loro condizioni non sono state rese note nel dettaglio, ma sono state soccorse insieme agli altri coinvolti e affidate alle cure dei sanitari.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso. Il 118 ha inviato diverse ambulanze e due elicotteri per garantire il trasporto rapido dei feriti negli ospedali della zona, mentre le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.