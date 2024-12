Sciopero treni oggi 9 dicembre 2024: orari, treni garantiti e informazioni utili

Lo sciopero dei treni di oggi, lunedì 9 dicembre 2024, coinvolge il personale di Trenitalia e Trenitalia Tper in Emilia-Romagna, dalle 9:00 alle 16:59. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale di Trenitalia, l'agitazione sindacale potrebbe causare variazioni del servizio anche prima e dopo gli orari previsti. Gli effetti dello sciopero potrebbero estendersi anche alle regioni limitrofe.

Rimborsi e riprogrammazione del viaggio

I passeggeri che rinunciano al viaggio possono richiedere il rimborso:

Intercity e Frecce: fino all'orario di partenza del treno prenotato.

Treni regionali: fino alle 24:00 del giorno precedente lo sciopero.

In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio con condizioni di trasporto equivalenti, compatibilmente con la disponibilità dei posti.

Servizi garantiti durante lo sciopero

Trenitalia assicura il minimo servizio di trasporto durante le giornate di sciopero, in particolare:

I treni in viaggio al momento dell'inizio dello sciopero raggiungeranno la destinazione finale, se questa è accessibile entro un’ora. Oltre questo termine, potrebbero fermarsi in stazioni intermedie.

Per i treni a lunga percorrenza, è disponibile una tabella con l'elenco completo dei collegamenti garantiti.

Nel trasporto regionale, sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce di maggiore frequentazione: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 nei giorni feriali.

I passeggeri possono consultare la lista dei treni garantiti per ciascuna regione direttamente sul sito ufficiale di Trenitalia.

Lo sciopero arriva a pochi giorni da un episodio di aggressione a un capotreno, avvenuto su un treno regionale in viaggio da Milano a Bologna. Questo incidente, legato a un passeggero privo di biglietto, ha contribuito ad accendere il dibattito sulla sicurezza del personale ferroviario.

Per ulteriori informazioni o aggiornamenti in tempo reale, si consiglia di visitare il sito di Trenitalia.

