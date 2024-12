Norris trionfa GP Abu Dhabi e regala alla McLaren il titolo Costruttori davanti alle Ferrari

Lando Norris vince il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, consegnando alla McLaren il titolo mondiale Costruttori. Sotto la bandiera a scacchi sventolata dal tennista Jannik Sinner, Norris precede le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Sainz, al suo ultimo GP con la scuderia di Maranello, chiude al secondo posto, mentre Leclerc, partito dall'ultima posizione, conquista un impressionante terzo posto. Nonostante i risultati, la Ferrari non riesce a strappare il titolo Costruttori.

L'altra McLaren, guidata dall’australiano Oscar Piastri, termina in decima posizione a causa di una penalità ricevuta per un contatto con la Red Bull di Max Verstappen. Il campione del mondo olandese, anch'egli penalizzato, si piazza sesto, dietro alle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Hamilton, all'ultima gara con il team, saluta le Frecce d’argento prima del passaggio alla Ferrari nella prossima stagione.

Completano la top ten Pierre Gasly con l'Alpine, Nico Hulkenberg con la Haas e Fernando Alonso su Aston Martin, rispettivamente settimo, ottavo e nono. Una gara decisiva per chiudere una stagione intensa e combattuta.

GP Qatar: doppietta McLaren nella Sprint, Mondiale Costruttori più vicino - La Sprint Race del Gran Premio del Qatar, disputata oggi 30 novembre 2024, ha visto una straordinaria doppietta della McLaren, con Oscar Piastri che ha tagliato per primo il traguardo, seguito dal compagno di squadra Lando Norris. Questo risultato rafforza la posizione della McLaren nel Campionato Costruttori, portando il vantaggio sulla Ferrari a 30 punti.

GP Qatar: Norris in pole per la Sprint Race, Ferrari insegue da quarta posizione - Lando Norris ha conquistato la pole position per la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, registrando un tempo di 1:21.012 al volante della sua McLaren. Accanto a lui in prima fila partirà George Russell su Mercedes, distanziato di soli 63 millesimi, confermando i progressi del team di Brackley.

Tensioni alla Ferrari: Leclerc contro Sainz dopo il GP di Las Vegas - Durante il Gran Premio di Las Vegas del 2024, Charles Leclerc ha manifestato apertamente la sua frustrazione nei confronti del compagno di squadra Carlos Sainz attraverso comunicazioni radio. Leclerc, giunto quarto al traguardo dietro a Sainz, ha criticato lo spagnolo per non aver rispettato le direttive del team.