Caso Sangiuliano: la telefonata di Boccia e la mancata nomina al ministero della Cultura

La trasmissione Report, in onda domenica 8 dicembre alle 20.30 su Rai 3, presenta l’inchiesta “Travolti da un insolito destino nel mese di agosto” firmata da Luca Bertazzoni con la collaborazione di Marzia Amico. L’indagine, condotta da Sigfrido Ranucci, svela nuovi dettagli sul mancato incarico di Maria Rosaria Boccia come consigliera per l’organizzazione dei grandi eventi presso il ministero della Cultura, all’epoca guidato dall’ex ministro Gennaro Sangiuliano.

Al centro dell’inchiesta emerge una telefonata inedita tra Boccia e Francesco Gilioli, all’epoca capo di gabinetto del ministero. Nella conversazione, Gilioli rivela che il ministro aveva dato indicazioni di bloccare la formalizzazione della nomina. Boccia, visibilmente sorpresa, chiede conto del contratto già firmato, sostenendo di averlo sottoscritto il 7 agosto alla presenza dello stesso Gilioli e del ministro Sangiuliano. Durante lo scambio, Gilioli suggerisce di richiedere un accesso agli atti per fare chiarezza sulla documentazione.

La vicenda ha coinvolto anche l’attuale ministro Alessandro Giuli, che ha allontanato Gilioli dal suo incarico. L’inchiesta di Report offre una ricostruzione dettagliata con audio e testimonianze inedite, gettando luce sulle dinamiche interne al ministero e sul controverso rapporto tra Boccia e l’ex ministro, il quale è stato costretto a rassegnare le dimissioni.

