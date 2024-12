Report , audio privato Sangiuliano-Corsini, la procura apre un'inchiesta per captazione abusiva

La Procura di Torre Annunziata ha avviato un'indagine in seguito alla trasmissione da parte del programma "Report" di un audio privato tra l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e sua moglie, la giornalista del Tg2 Federica Corsini. Secondo quanto riportato da "Il Mattino", l'inchiesta riguarda i reati di captazione abusiva di una conversazione privata e rivelazione di atti coperti da segreto d'ufficio. L'indagine è stata avviata dopo gli esposti presentati dall'avvocato Silverio Sica, legale dell'ex ministro. Si ipotizza che l'audio sia stato registrato da Maria Rosaria Boccia a Pompei e successivamente trasmesso alla redazione di "Report", che lo ha mandato in onda nell'ultima puntata.

Nella registrazione, Sangiuliano confessa alla moglie una relazione con Boccia. L'avvocato Sica sostiene che tale confessione sia avvenuta a causa di pressioni esercitate dalla stessa Boccia.La vicenda ha suscitato polemiche, con l'ex ministro che si è interrogato pubblicamente su chi possa esserci dietro la diffusione dell'audio. Il conduttore di "Report", Sigfrido Ranucci, ha replicato affermando che la questione non riguarda la sfera privata.

La Procura sta ora cercando di chiarire le modalità con cui l'audio è stato ottenuto e diffuso, valutando eventuali responsabilità penali. La trasmissione del dialogo ha riacceso l'attenzione mediatica sulla vicenda, già al centro di discussioni per la presunta relazione tra Sangiuliano e Boccia e per le implicazioni professionali legate alla mancata nomina di quest'ultima a consigliera per l'organizzazione dei grandi eventi del Ministero della Cultura.

Report Rimuove Audio della Conversazione tra Sangiuliano e la Moglie dopo Diffide - Il sito della trasmissione 'Report' ha recentemente pubblicato un servizio riguardante l'affaire Sangiuliano-Boccia, sostituendo l'audio originale della conversazione tra l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e sua moglie, Federica Corsini, con una sintesi dei contenuti.

Giornaliste Italiane Condannano Report per la Diffusione della Telefonata Privata di Federica Corsini nel Caso Boccia - Dopo la puntata di Report dedicata al caso Boccia, l'associazione Giornaliste Italiane ha espresso il proprio sostegno alla collega Federica Corsini, giornalista del TG2 e moglie dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano. In una nota ufficiale, l'associazione ha criticato la trasmissione per aver diffuso una telefonata privata in cui Sangiuliano confessava un tradimento alla moglie, mettendo in luce la reazione personale di Corsini.

