Report Rimuove Audio della Conversazione tra Sangiuliano e la Moglie dopo Diffide

Il sito della trasmissione 'Report' ha recentemente pubblicato un servizio riguardante l'affaire Sangiuliano-Boccia, sostituendo l'audio originale della conversazione tra l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e sua moglie, Federica Corsini, con una sintesi dei contenuti. Questa modifica è avvenuta dopo la messa in onda integrale nella puntata precedente, che aveva suscitato diverse polemiche. Secondo fonti dell'Adnkronos, la decisione di 'Report' sarebbe un'azione di autotutela in risposta a diffide ricevute riguardo all'audio trasmesso.

L'associazione Giornaliste Italiane ha espresso il proprio sostegno a Federica Corsini, criticando la scelta della Rai di diffondere una telefonata privata in cui un marito confessa un tradimento. In una nota, l'associazione ha dichiarato: "Ci chiediamo quale sia l'interesse giornalistico nel divulgare una conversazione privata che rivela solo il dolore di una donna che ha scelto di affrontare in privato questa vicenda. Qual è la 'colpa' della collega del Tg2 Federica Corsini per meritare un tentativo di gogna mediatica? Chiediamo risposte, da donne e da giornaliste".

Anche esponenti della componente sindacale Pluralismo e Libertà, presenti in Stampa Romana e Fnsi, hanno manifestato solidarietà a Federica Corsini, interrogandosi sul valore giornalistico della diffusione di tali audio privati. In una nota, hanno affermato: "La legge sulla professione e il testo unico dei doveri del giornalista impongono una riflessione su quanto andato in onda. Non possono esistere zone franche dove tutto è lecito, come mettere alla gogna una donna che non ha possibilità di replicare in un contesto dove il confine tra gossip sfrenato e informazione è difficilmente percepibile".

Il sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai, ha aggiunto: "Esprimiamo solidarietà alla collega del Tg2 Federica Corsini, alla quale offriamo il nostro supporto legale".

Questa vicenda solleva importanti questioni etiche e professionali riguardo alla diffusione di contenuti privati e al rispetto della dignità delle persone coinvolte, richiedendo una riflessione approfondita sul ruolo del giornalismo e sui limiti tra informazione e privacy.

