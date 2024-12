Mosche volanti negli occhi: un sintomo diffuso che può segnalare il distacco della retina

La percezione di "mosche volanti" davanti agli occhi, un fenomeno che interessa il 76% degli italiani almeno una volta, può nascondere gravi problemi come il distacco della retina. Questo disturbo visivo è causato da opacità del vitreo, una gelatina che riempie l'interno dell'occhio e garantisce stabilità e trasparenza. La degenerazione del vitreo, spesso dovuta all'invecchiamento o alla miopia, porta a un processo di liquefazione che può provocare il distacco dalla retina.

Secondo il professor Stanislao Rizzo, direttore del Dipartimento di Oculistica del Policlinico Gemelli IRCCS, queste opacità si manifestano come ombre o filamenti fluttuanti. Nei casi più gravi, fino al 33% delle persone può subire una riduzione della sensibilità al contrasto, con un calo fino al 67%, e difficoltà nelle attività quotidiane come la lettura e la guida. La luce blu emessa da dispositivi elettronici rappresenta un fattore di rischio per l'aggravarsi del problema.

Le nuove tecnologie offrono strumenti diagnostici avanzati per individuare con precisione i corpi mobili vitreali. L'imaging dinamico e le scansioni OCT a campo ultra-largo permettono di mappare la retina e il vitreo, facilitando una diagnosi precoce. La vitrectomia mini-invasiva è una delle soluzioni terapeutiche per i casi più severi. La ricercatrice Daniela Bacherini dell'Università di Firenze sottolinea come queste tecniche consentano di studiare la densità, la posizione e il movimento delle opacità, migliorando l'approccio terapeutico.

Addio a Mario Tessuto, voce di 'Lisa dagli occhi blu': si è spento a 81 anni - Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Mario Tessuto, celebre interprete del brano "Lisa dagli occhi blu", simbolo degli anni Sessanta. L'artista è deceduto all'età di 81 anni nella sua casa di Vigevano (Pavia), dopo una lunga malattia caratterizzata da problemi cardiaci.

Chi era Giovanni Pillitteri, precipitato sulle Tre Cime di Lavaredo sotto gli occhi degli amici - Giovanni Pillitteri, 52 anni, è morto tragicamente durante un'escursione sulle Tre Cime di Lavaredo. Esperto alpinista e manager di una società di trading a New York, era originario del lago di Garda ma spesso viaggiava per lavoro negli Stati Uniti. L’incidente è avvenuto il 30 ottobre, quando Pillitteri, insieme a un gruppo di amici, ha raggiunto la vetta della Cima Ovest, percorrendo la via Normale.

Fotografia: 'Calabria con i miei occhi' - ragazzi autistici raccontano una terra e la disabilità - Ringrazio Paola Santelli dell’associazione Jole Santelli per avermi permesso di fare questa meravigliosa esperienza, ha aggiunto Madè. Attualità - L'attrice Margareth Madè è la madrina d’eccezione della presentazione del volume fotografico 'Calabria con i miei occhi', in programma Cosenza: "Queste manifestazioni sono come un abbraccio che ti accoglie e ti riempie il cuore di umanità e di autentica bellezza", ha detto Madè all'evento organizzato al 'Fellini'.