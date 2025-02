Yu-Gi-Oh! GCC: disponibile lo Structure Deck Destino Bianco Occhi Blu

KONAMI) annuncia lo Structure Deck Destino Bianco Occhi Blu, disponibile da oggi per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI. Questo Deck, composto da 51 carte, ha tutto ciò che serve per elevare i Deck Occhi Blu al livello definitivo.

Cuore di questo Deck è il Drago Spirito Finale Occhi Blu, un Mostro Synchro di livello 12 dall'incredibile potenza. Una volta per turno, questo Drago può annullare qualsiasi effetto attivato sul terreno dall'avversario, consumandolo per guadagnare 1.000 Punti Attacco. Inoltre, protegge il Cimitero impedendo all'avversario di bandire le carte che vi si trovano. Nell'improbabile caso in cui l'avversario riesca a superare i suoi 3.500 Punti Attacco, i Duellanti potranno evocare un altro mostro Drago LUCE - anche un Drago Bianco Occhi Blu - direttamente dal Cimitero.

Neo Kaiser Cavalluccio Marino è un Tuner di Livello 4 che offre ai Duellanti una flessibilità senza pari. Evocabile come Evocazione Speciale, può modificare il Livello di qualsiasi Tuner (anche il proprio) di +/-1, dando così accesso alle più forti Evocazioni Synchro. E, come se non bastasse, può inviare al Cimitero i mostri “Occhi Blu” del Deck per resuscitarli con più facilità.

La potente Carta Magia Ruggito dei Draghi Occhi Color Blu vi permetterà di Evocare un Drago Bianco Occhi Blu direttamente dal Deck, dal Cimitero o dal bando. Se un Duellante ha già un Drago Bianco Occhi Blu sul terreno, potrà evocare un mostro “Occhi Blu” a piacimento. Inoltre, una volta nel Cimitero, questa Carta Magia consentirà di attivare un'Evocazione Fusione.

Fanciulla del Bianco eleva ulteriormente il Deck. Ogni volta che questo Tuner elusivo sarà selezionato come bersaglio (anche dai vostri stessi effetti), potrete evocare dal Cimitero Drago Bianco Occhi Blu o un qualsiasi Tuner LUCE di Livello 1. A differenza della maggior parte degli effetti, Fanciulla del Bianco non bandisce mai se stessa, consentendovi di utilizzarla continuamente durante il Duello.

Questo Structure Deck è ricco di carte essenziali per ogni Duellante “Occhi Blu”, tra cui Drago Bianco Alternativo Occhi Blu, Drago Jet Occhi Blu e persino tre copie di Saggio con gli Occhi di Blu. A queste si aggiungono incredibili carte come Nibiru, l’Essere Primordiale, Fioritura di Cenere & Gioiosa Primavera, Impermanenza Infinita, Dissimulatore di Effetto e molte altre ancora.

Per celebrare il 25° Anniversario, ogni Deck include una Rara Segreta Quarto di Secolo. In aggiunta al Deck completo di 50 carte, troverete anche una carta bonus extra: una seconda copia di Fanciulla del Bianco, Desideri per gli Occhi di Blu o Drago Spirito Finale Occhi Blu. Già incluse come Ultra Rare, queste tre carte potranno anche essere trovate come Rare Segrete (una per Deck), con la possibilità di trasformarsi in Rara Segreta Quarto di Secolo.

Structure Deck Destino Bianco Occhi Blu include 51 carte: