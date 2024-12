Addio a Mario Tessuto, voce di 'Lisa dagli occhi blu': si è spento a 81 anni

Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Mario Tessuto, celebre interprete del brano "Lisa dagli occhi blu", simbolo degli anni Sessanta. L'artista è deceduto all'età di 81 anni nella sua casa di Vigevano (Pavia), dopo una lunga malattia caratterizzata da problemi cardiaci. I funerali si terranno lunedì 9 dicembre nella chiesa di San Giorgio ad Albairate (Milano), come comunicato dalla famiglia all'Adnkronos.

Nato il 7 settembre 1943 a Pignataro Maggiore (Caserta) come Mario Buongiovanni, Tessuto si trasferì a Milano durante l'adolescenza, dove completò gli studi di ragioneria. La passione per la musica lo portò a esibirsi dal vivo, attirando l'attenzione di Miki Del Prete, collaboratore di Adriano Celentano, che gli offrì un contratto con il Clan Celentano. Adottò il nome d'arte Mario Tessuto e, dopo varie esperienze discografiche, raggiunse il successo nel 1969 con "Lisa dagli occhi blu". Il brano, scritto da Giancarlo Bigazzi e musicato da Claudio Cavallaro, si classificò secondo al festival "Un disco per l'estate" e vendette quasi due milioni di copie, diventando un evergreen della musica italiana. La canzone ispirò anche un musicarello diretto da Bruno Corbucci, con Tessuto nel ruolo principale.

Negli anni successivi, Tessuto continuò la sua carriera partecipando a manifestazioni come il Festival di Sanremo e "Canzonissima", e collaborando con artisti come Orietta Berti. Si dedicò anche alla scrittura di brani per altri interpreti, tra cui Loredana Bertè e Adriano Celentano. Negli anni Ottanta iniziò a esibirsi in duo con la moglie Donatella, con la quale incise diversi album. Il suo ultimo lavoro discografico, "Una storia senza tempo", è stato pubblicato nel 2019. Tessuto ha proseguito l'attività concertistica fino al 2021, per poi ritirarsi a vita privata, dedicandosi alla famiglia, alla cucina e al giardinaggio. Lascia la moglie Donatella, i figli Giancarlo e Sabrina, e due nipoti, Martina Lisa e Manuel.