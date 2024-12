Trump a Zelensky: L'Ucraina vuole un accordo per fermare la follia della guerra con la Russia

Donald Trump, presidente eletto degli Stati Uniti, ha dichiarato che l'Ucraina e il presidente Volodymyr Zelensky sarebbero pronti a negoziare per porre fine alla guerra con la Russia. In un post pubblicato su Truth Social, Trump ha riferito di aver incontrato Zelensky e il presidente francese Emmanuel Macron a Parigi, definendo l’incontro “produttivo”. Zelensky ha confermato su Telegram di aver discusso una soluzione rapida e giusta per il conflitto.

Trump ha sottolineato l’urgenza di un cessate il fuoco immediato e l’inizio di negoziati, evidenziando l’alto costo umano della guerra. “Troppe vite sono state distrutte, troppe famiglie spezzate inutilmente. Se continua così, il conflitto potrebbe degenerare in qualcosa di molto più grande e pericoloso. Conosco bene Vladimir Putin. È tempo di agire”, ha scritto Trump, aggiungendo che la Cina potrebbe avere un ruolo importante nel mediare la pace.

Nel post, Trump ha fornito stime allarmanti sui danni subiti dai due Paesi: “La Russia ha perso 600mila soldati tra morti e feriti in una guerra che non avrebbe mai dovuto iniziare. Anche l’Ucraina ha subito perdite significative, con 400mila soldati e un numero ancora maggiore di civili”.

Zelensky, dopo il meeting, ha dichiarato: “Abbiamo discusso del nostro popolo, della situazione sul campo di battaglia e della possibilità di una pace giusta per l’Ucraina. Ringrazio Trump e Macron per il loro sostegno. La pace è possibile grazie alla forza e alla determinazione”.

