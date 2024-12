Incendiata sinagoga a Melbourne: atto antisemita, gravi danni e comunità sotto shock

Un grave incendio doloso ha devastato una sinagoga a sud-est di Melbourne, in Australia, durante la notte. Il primo ministro Anthony Albanese ha condannato l'accaduto definendolo "un atto antisemita" e ribadendo che "la violenza, l'intimidazione e la distruzione in un luogo di culto non hanno posto in Australia". Circa 60 vigili del fuoco con 17 mezzi sono intervenuti per spegnere le fiamme; nonostante l'assenza di feriti gravi, i danni alla struttura sono ingenti.

La polizia di Victoria ha avviato le indagini, confermando che l'incendio è stato doloso e che la sinagoga è stata presa di mira intenzionalmente. Un testimone ha riferito di aver visto due sospetti mascherati in fuga. All'interno dell'edificio, alcuni fedeli stavano pregando quando sono stati sorpresi dall'incendio. Benjamin Klein, membro del consiglio della sinagoga, ha dichiarato che "se fosse successo un'ora dopo, ci sarebbero state centinaia di persone presenti". Uno dei fedeli è rimasto lievemente ferito, riportando ustioni a una mano.

L'interno della sinagoga è stato completamente distrutto, compresi i libri sacri e l'arredamento. La comunità ha tuttavia espresso determinazione a ricostruire il luogo di culto. Klein ha ricordato un precedente incendio doloso che aveva colpito la stessa sinagoga nel 1995, causando danni significativi. L'episodio aveva scosso la comunità, che da allora aveva intensificato le misure di sicurezza.

Il primo ministro Albanese ha promesso "tolleranza zero" verso ogni forma di antisemitismo e ha sottolineato l'impegno del governo a contrastare tali atti. La polizia continua le ricerche per identificare i responsabili e stabilire il movente dell'attacco.

