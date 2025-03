Rottamazione-quater: riaperti i termini per i decaduti

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha attivato il servizio online per la presentazione delle domande di riammissione alla Rottamazione-quater. Questa opportunità, introdotta dalla legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe, è rivolta ai contribuenti che, al 31 dicembre 2024, risultavano decaduti dai piani di pagamento della Definizione agevolata a causa di mancati, insufficienti o tardivi versamenti.

Scadenze e modalità di presentazione

Le domande devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica entro il 30 aprile 2025. Il servizio "Riammissione Rottamazione-quater" è disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sia nell'area riservata sia in quella pubblica.

Procedura nell'area riservata

Accedendo all'area riservata con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS o, per gli intermediari fiscali, Entratel), il contribuente può selezionare direttamente le cartelle e gli avvisi da includere nella domanda, scegliendo il numero di rate per il pagamento. In questo caso, non è necessario allegare documenti di riconoscimento.

Procedura nell'area pubblica

Nell'area pubblica, è necessario compilare un form online, inserendo il numero della "Comunicazione delle somme dovute" ricevuta precedentemente e i dettagli delle cartelle o avvisi per cui si richiede la riammissione. È obbligatorio indicare il piano di rateizzazione desiderato (fino a un massimo di dieci rate), fornire un indirizzo email per la ricevuta e allegare un documento di riconoscimento valido. Dopo l'invio, il sistema invierà una email con un link da convalidare entro 72 ore per completare la procedura.

Piani di pagamento disponibili

Il contribuente può scegliere di pagare:

In un'unica soluzione entro il 31 luglio 2025.

In un massimo di dieci rate di pari importo, con le seguenti scadenze: Prima e seconda rata: 31 luglio e 30 novembre 2025. Rate successive: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027.



Alle somme dovute si applicano interessi al tasso del 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023.

Comunicazione delle somme dovute

Entro il 30 giugno 2025, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà ai richiedenti una comunicazione contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute e i moduli di pagamento, in base al piano di rate scelto nella domanda di riammissione.

Benefici della riammissione

La Definizione agevolata consente di versare solo l'importo dovuto a titolo di capitale e le spese per eventuali procedure esecutive e diritti di notifica, escludendo sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per le multe stradali e altre sanzioni amministrative non legate a violazioni tributarie o contributive, non sono dovuti interessi e aggio.

Sospensione delle azioni esecutive

La presentazione della domanda di riammissione comporta l'interruzione di nuove procedure cautelari o esecutive da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la sospensione di quelle già avviate, a meno che non sia già avvenuto il primo incanto con esito positivo. Eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritti rimarranno in essere.

Ulteriori informazioni

Per dettagli aggiuntivi e per consultare le FAQ sulla riammissione alla Rottamazione-quater, è possibile visitare il sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

