Incendio a Gallarate: grave Gustavo Rodríguez, padre di Belén, con ustioni di secondo grado

Gustavo Rodríguez, 65 anni, padre della showgirl e conduttrice televisiva Belén Rodríguez, è rimasto gravemente ferito in un incendio scoppiato questa mattina in un capannone di via Cappuccini a Gallarate, provincia di Varese. L'edificio, un'ex tessitura utilizzata come deposito, è stato avvolto dalle fiamme per cause ancora in fase di accertamento.

Rodríguez ha riportato ustioni di secondo grado al volto e alle braccia. Soccorso in codice rosso, è stato inizialmente trasportato all'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate e successivamente trasferito nel reparto Grandi Ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono critiche.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio, e gli agenti del Commissariato di Gallarate, impegnati a determinare le cause del rogo. Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio avrebbe natura accidentale.

Gustavo Rodríguez, originario di Buenos Aires, è noto in Italia non solo come padre di Belén, Cecilia e Jeremías, ma anche per la sua partecipazione all'edizione 2022 dell'Isola dei Famosi. Musicista e pastore della Chiesa Anglicana latina, si è trasferito in Italia per stare vicino alla famiglia, dedicandosi al ruolo di nonno a tempo pieno.

Le autorità continuano le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. La famiglia Rodríguez non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'accaduto.

