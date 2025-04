Belen Rodriguez, la dedica al figlio Santiago per i suoi 12 anni: Grazie per avermi resa mamma per la prima volta

"12 anni amore mio, come vola il tempo". Con queste parole Belen Rodriguez ha iniziato la sua dolce dedica su Instagram in occasione del compleanno del figlio Santiago, nato dalla relazione con Stefano De Martino. Il primogenito della showgirl ha compiuto 12 anni ieri, martedì 9 aprile, e per celebrare la giornata speciale Belen ha condiviso un post emozionante accompagnato da una serie di foto, che mostrano Santiago da bambino e in una versione più recente.

"Volevo sapessi che sono tanto ma tanto fiera di te, sei un ragazzo in gamba, con un cuore e una sensibilità gigantesca, sei divertente, sei curioso, sei romantico, sei entusiasta, sei leale, sei carismatico, sei creativo, e tutto il mio mondo è dentro i tuoi occhi", ha scritto la showgirl argentina. Il messaggio si conclude con un tenero "Te amo Santi, grazie per avermi resa mamma per la prima volta. Buon compleanno".

La pubblicazione ha ricevuto migliaia di like e commenti affettuosi, anche da volti noti del mondo dello spettacolo. Tra questi Simona Ventura ed Emma Marrone. Proprio quest’ultima, per anni ritenuta rivale di Belen a causa della relazione passata con De Martino, ha dimostrato ancora una volta il legame ritrovato tra le due, oggi unite da una sincera amicizia.

