Roma, 11enne precipita dalla finestra in via Igino Giordani: condizioni gravissime

Un bambino di 11 anni è caduto da una finestra di un edificio situato al numero 70 di via Igino Giordani, nel quartiere Collatino di Roma. L'incidente è avvenuto intorno alle 17:00, quando il ragazzo è precipitato da un'altezza di circa tre metri. All'arrivo dei soccorritori del 118, il giovane non mostrava segni di vita; il personale sanitario ha immediatamente iniziato le manovre di rianimazione sul posto. Successivamente, intorno alle 18:20, il bambino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell'incidente e verificare se al momento della caduta il ragazzo fosse solo o in compagnia.

Processo plusvalenze Juventus: oltre 200 richieste di parte civile a Roma - A Roma è iniziato il processo contro gli ex vertici della Juventus, con circa 200 richieste di costituzione di parte civile depositate all'udienza preliminare. L’inchiesta sui conti della società, partita dai pm torinesi, è approdata nella Capitale per competenza territoriale.

Roma: errore clamoroso sulla maglia di Dovbyk durante la sconfitta contro l'Atalanta - La Roma ha vissuto una serata da dimenticare sia in campo che fuori. Nella partita di ieri sera allo Stadio Olimpico, i giallorossi sono stati sconfitti 2-0 dall'Atalanta, con reti nel secondo tempo di Marten De Roon e dell'ex Nicolò Zaniolo. Oltre al risultato negativo, un dettaglio curioso ha attirato l'attenzione dei tifosi: il nome del centravanti Artem Dovbyk era scritto erroneamente sulla sua maglia.

Roma-Atalanta 0-2: i nerazzurri dominano, crisi Roma continua - L'Atalanta vince 2-0 contro la Roma nel posticipo della 14ª giornata di Serie A, giocato allo stadio Olimpico. Le reti decisive arrivano da De Roon al 69' e dall'ex Zaniolo all'89'. Con questo successo, i nerazzurri salgono a 31 punti, a -1 dal Napoli capolista, mentre i giallorossi restano fermi a 13 punti, al 15° posto in classifica, a pari merito con il Lecce.