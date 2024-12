Festival di Sanremo: Tar Liguria annulla affidamento diretto alla Rai, dal 2026 obbligatoria una gara pubblica

Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha giudicato illegittimo l’affidamento diretto alla Rai per l’organizzazione del Festival di Sanremo, stabilendo che dal 2026 il Comune dovrà procedere tramite gara pubblica. L’edizione del 2025, già affidata a Carlo Conti, resterà invariata per motivi organizzativi avanzati e per evitare conseguenze sproporzionate.

La sentenza deriva da un ricorso della società Je, presieduta da Sergio Cerruti, presidente dell’Associazione Fonografici Italiani (Afi). Il contenzioso riguardava il collegamento tra il marchio "Festival di Sanremo", di proprietà del Comune, e il format televisivo gestito dalla Rai. Secondo il Tar, il marchio e il format non sono inscindibili, aprendo così la possibilità di un’assegnazione competitiva che possa garantire maggiore qualità e trasparenza.

Il Tribunale ha inoltre respinto alcune tesi della Rai, escludendo che il rapporto tra il Comune e la televisione pubblica costituisca una comunione di diritti sul format. Ha specificato che il marchio, concesso in uso dalla Rai dietro corrispettivo economico, è separato dallo sfruttamento del format, che resta esclusiva della Rai.

Rai puntava a utilizzare in esclusiva il marchio "Festival di Sanremo" per associarlo a un proprio format indipendente, un’ipotesi che, secondo i giudici, rende necessario un bando pubblico per valorizzare il simbolo storico del Festival. La decisione stimolerà nuove idee e competitività, ridefinendo un equilibrio che per decenni ha visto la Rai come unica organizzatrice.

Al Bano escluso da Sanremo 2025: Con il Festival ho chiuso - Al Bano ha espresso la sua delusione per l'esclusione dal Festival di Sanremo 2025, dichiarando: "Volevo chiudere la mia carriera sanremese nel 2025, non mi hanno concesso questa bontà? Pazienza! Non ci riproverò più, continuerò a cantare nelle più grandi piazze del mondo".

Festival Sanremo 2025: toto Big e fanta-classifica, i favoriti per il palco dell'Ariston - A meno di una settimana dall'annuncio ufficiale dei partecipanti alla 75ª edizione del Festival di Sanremo, l'attesa cresce tra gli appassionati. Domenica 1° dicembre, durante l'edizione delle 13:30 del TG1, il direttore artistico Carlo Conti svelerà i nomi degli artisti in gara.

FantaSanremo 2025: le previsioni dei Big in gara e le novità del Festival - Il conto alla rovescia per l'annuncio dei Big in gara al Festival di Sanremo 2025 è ufficialmente iniziato. Il borsino del FantaSanremo, aggiornato per l'Adnkronos, si scalda con i nomi più gettonati dai fan. Tra i preferiti per la gara troviamo:- Anna Pepe con 3.