YAS!GAMES SCATENA IL DIVERTIMENTO A PLAY: FESTIVAL DEL GIOCO

In occasione della più importante manifestazione italiana dedicata ai giochi in scatola e di ruolo, Yas!Games presenterà Birdy Call, Smart Ass e Joke’s on Who, tre nuovi e spassosissimi party game, insieme ai best seller come What do you meme?, Punish Me Daddy, Muffin Time, Hitster e Hitster Radio Italia.

Il mondo dei giochi da tavolo è in continua evoluzione, offrendo esperienze sempre più coinvolgenti e senza filtri. A Bologna, Yas!Games – la linea di party game più irriverente di sempre – è pronta a lasciare il segno a Play Festival del Gioco, con una selezione esplosiva di ben 33 titoli, tra grandi classici amatissimi e attesissime novità.Quest’anno, le vere star della fiera saranno le novità che promettono di scatenare risate a non finire: Birdy Call, Smart Ass e Joke’s on Who. In Birdy Call i giocatori impersonano diversi Uccelli con un solo obiettivo: farli accoppiare e raccogliere più Uova possibile! Tra versi strampalati, bluff e colpi di scena, il divertimento è garantito. Chi riuscirà a "quagliare" e diventare il campione del nido? In Smart Ass, invece, la velocità e la prontezza di riflessi sono fondamentali: i giocatori devono rispondere correttamente a cinque domande prima di tutti gli altri per vincere. Nonostante le domande sembrino facili, solo i più rapidi riusciranno a sconfiggere la concorrenza e dimostrare di essere veri smart ass. Infine, Joke’s on Who metterà alla prova la conoscenza della cultura pop: i partecipanti dovranno far indovinare agli altri l’identità dei personaggi famosi utilizzando il minor numero possibile di indizi, basati su carte che presentano frasi scritte come un post social, dimostrando intuizione, conoscenza e capacità di cogliere al volo gli indizi.Non mancheranno i best seller come Punish Me, Daddy – il party game ideale per serate indimenticabili, che ridefinisce i limiti dell’imbarazzo e sfida il senso del pudore, invitando i giocatori a compiere azioni ridicole o a rivelare segreti inconfessabili – e Muffin Time, che promette di sconvolgere qualsiasi serata con un mix di caos e strategia fuori dal comune, pieno di trappole e sfide da superare. Per gli appassionati di musica, invece, Hitster e Hitster Radio Italia offriranno un viaggio nel tempo alla scoperta dei successi italiani e internazionali. Ma non solo, presso lo stand sarà possibile trovare anche tutti gli altri evergreen della linea, tra cui Bad People, Bad Choices, Don't Get Got e il best seller What Do You Meme? con le diverse espansioni. Yas!Games non si limita ai giochi: anche i gadget faranno la loro parte, rendendo l’esperienza ancora più memorabile. Torneranno gli amatissimi portachiavi apribottiglie brandizzati Yas!Games e braccialetti di Punish Me, Daddy. Le vere chicche di quest’anno? Il nuovissimo arbre magique Birdy Call, perfetto per diffondere lo spirito del gioco ovunque, e gli esclusivi stickers di Muffin Time.

Presso lo stand B11, padiglione 20, tutti gli appassionati potranno scoprire l’intera linea di giochi Yas!Games, dai più irriverenti e cinici ai più classici e strategici, e vivere un’esperienza unica all’insegna della socialità e del divertimento sfrenato.