Reclamate le Outlands in VIGOR BLOODLINE con la Stagione 21

Bohemia Interactive è entusiasta di annunciare il lancio della 21a stagione di Vigor - Vigor Bloodline. In Vigor Bloodline, gli Outlander sono chiamati a tornare alle loro radici, a ricostruire le Outlands e ad affrontare l'ascesa di un culto oscuro, il tutto ingaggiando una sanguinosa competizione grazie al crossplay su console introdotto di recente.

Risanate le Outlands o abbracciare le Vecchie Vie

Rituali oscuri riecheggiano intorno all'antico albero di Eikevjen, mentre un culto emerge e abbraccia “le vecchie vie”. Nel frattempo, gli Outlander riscoprono le loro radici, ricostruiscono una comunità più forte e si preparano alla sopravvivenza. Vigor Bloodline sfida i giocatori a scegliere la loro strada: unirsi ai sinistri riti del culto o reagire con la grinta dei boscaioli.

La Stagione 21 introduce una serie di nuove funzionalità, tra cui spicca l'arrivo del crossplay completo per console. Il crossplay unisce per la prima volta i giocatori di PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Questo riduce i tempi di matchmaking e intensifica la competizione in tutte le modalità di gioco. I miglioramenti del gioco includono l'effetto lacerazione, in cui coltelli, trappole per orsi e balestre infliggono danni da sanguinamento nel tempo. Inoltre, il rinnovato Hub delle donazioni, offrirà ricompense migliori come casse piene di progetti di crafting, biglietti di potenziamento e altro ancora. Inoltre, il Battle Pass di Bloodline abbraccia la dualità delle Outlands e offrirà un'estetica da boscaiolo insieme a un sinistro equipaggiamento da cultista. Che si tratti di difendere la giustizia con il Pacchetto Premium Lawkeeper o di abbracciare il caos, la scelta è vostra.

Tornate alle vostre radici in Vigor Chronicles: Bloodline! Riuscirete a ripristinare le “vecchie vie” ricostruendo le Outlands o sceglierete tradizioni più oscure?

Le Outlands hanno sete di sangue. Lode alle vecchie vie!

List delle nuove feature:

Crossplay console

Bloodline Battle Pass

Donation Hub aggiornato e recompense potenziate

Effetto lacerazione per coltelli, trappole per orsi e balestre

Trappola per orsi rinnovata

Pacchetto Lawkeeper Premium

Ritorno dei packs preferiti dai fan

