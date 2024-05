Vigor disponibile anche per PC

Il looter-shooter per console Vigor di Bohemia Interactive è ora disponibile anche per PC

Bohemia Interactive è lieta di annunciare che Vigor, looter-shooter in esclusiva console, è ora disponibile anche per PC. Il titolo, ambientato è ambientato nell'aspro territorio della Norvegia del dopoguerra e ha affascinato oltre 20 milioni di giocatori su Xbox, PlayStation e Nintendo Switch fin dal suo lancio di cinque anni fa. Vigor entra oggi nel programma Early Access di Steam, mentre il rilascio completo, comprensivo di funzionalità cross-play, è previsto entro la fine del 2024.

Vigor per PC è ora disponibile in Early Access e include il Reinforcements Pack al prezzo di €19,99, consentendo inizialmente una competizione solo tra giocatori PC. Chi acquista il pacchetto otterrà un'uniforme esclusiva e un titolo di gioco che lo identificherà come uno dei primi a unirsi a Vigor su PC. Il pacchetto include anche una selezione di armi rare e booster di tutte le rarità, che garantiranno un inizio più soft nell'impegnativo ambiente norvegese del dopoguerra.

Durante l' Early Access, i giocatori PC avranno l'opportunità esclusiva di sperimentare le nuovissime meccaniche di gunplay, che sono state al centro dei nostri recenti sforzi di sviluppo. Questa revisione delle armi, che migliora l'esperienza di gioco, sarà introdotta per i giocatori console nel corso dell'anno.

I progressi di ogni giocatore verranno azzerati al termine dell'Early Access, ma manterranno le ricompense ottenute con il Reinforcements Pack. Il gioco continuerà a essere disponibile come free-to-play dopo il lancio completo di Vigor, proprio come su console. Dopo il lancio completo, il gioco supporterà il cross-play opzionale tra tutte le piattaforme disponibili (PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch).