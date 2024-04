Vigor - arriva su PC

Dopo anni di attesa e una pletora di richieste, Bohemia Interactive è entusiasta di offrire ai giocatori di PC di tutto il mondo la possibilità di scoprire i resti distrutti della Norvegia del dopoguerra in Vigor. Il looter shooter free-to-play, giocato da oltre 20 milioni di giocatori su Xbox, PlayStation e Nintendo Switch, sarà disponibile in Early Access su Steam a partire da maggio. Si tratta del primo grande arrivo su una nuova piattaforma dopo l'uscita del gioco su PS4 e PS5 nel 2020 e di una funzione molto richiesta dalla community, essendo uscito su console da quasi 5 anni.

L'Early Access arriva con lo speciale Vigor - Reinforcements Pack, che avrà un prezzo di 19,99 € e permetterà ai giocatori che lo acquisteranno di giocare tra loro su PC, mentre il gioco è ancora in Early Access. Il Reinforcements Pack contiene un'uniforme esclusiva e un titolo unico che potrete indossare come distintivo d'onore per essere stati tra i primissimi a giocare a Vigor su PC. Il pacchetto contiene anche una serie di armi e materiali di consumo di tutte le rarità che vi aiuteranno a iniziare il vostro viaggio per diventare l'Outlander definitivo nella pericolosa Norvegia. Una volta terminato l'accesso anticipato, tutti i progressi saranno cancellati per tutti i giocatori su PC. L'unica cosa che rimarrà legata al loro account saranno i contenuti del Vigor - Reinforcements Pack. Il formato è molto simile a quello della prima uscitadi Vigor su Xbox Game Preview nel 2018.

Dato che Vigor è uscito da quasi 5 anni, con una moltitudine di Battle Pass da allora, Bohemia Interactive ha deciso di permettere ai giocatori che acquistano il Vigor - Reinforcements Pack di godere dell'Early Access con la Stagione 18, alias Vigor Chronicles: Isolation. Questo aggiornamento ha introdotto la tanto attesa granata fumogena, la nuova mappa Eikevjen Shootout, miglioramenti al corpo a corpo e il fucile d'assalto M14. Gli Outlander in accesso anticipato potranno anche dare un'occhiata alla revisione delle armi, un argomento molto richiesto dalla community. Saranno i primi a testare il nuovo gunplay migliorato e potranno fornire al team di sviluppo un prezioso feedback prima del rilascio completo.

La timeline attuale prevede che Vigor sia in Early Access, con un rilascio completo previsto per la fine del 2024.