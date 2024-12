Condanne per cellula neonazista nel Casertano: quattro affiliati dell'Ordine di Hagal

Il Tribunale di Napoli ha condannato in primo grado quattro individui affiliati all'organizzazione neonazista "Ordine di Hagal", con base a San Nicola la Strada, in provincia di Caserta. Le pene inflitte sono di 5 anni e mezzo di reclusione per due imputati, 3 anni e mezzo per un terzo e 3 anni per il quarto.

A marzo 2024, i quattro erano stati sottoposti alla Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nei rispettivi comuni di residenza, per periodi variabili tra 3 e 3 anni e mezzo. Le indagini, avviate nel 2019 e concluse nel 2022 sotto la direzione della Procura di Napoli, hanno rivelato l'esistenza di questa cellula neonazista nel casertano.

Secondo l'accusa, l'Ordine di Hagal operava con una struttura gerarchica di tipo piramidale, assegnando ruoli specifici ai membri, tra cui propaganda, proselitismo, indottrinamento e reclutamento, anche attraverso i social media, oltre ad attività di addestramento operativo.

È emerso inoltre che il gruppo aveva contatti con il Battaglione Azov, un'unità militare ucraina nota per le sue posizioni di estrema destra.

