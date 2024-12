Operazione contro gruppo neonazista: 12 arresti e 13 perquisizioni in Italia

Dodici persone sono state arrestate in diverse città italiane per presunta appartenenza al gruppo neonazista e suprematista denominato Werwolf Division. Gli arrestati sono accusati di associazione con finalità di terrorismo, propaganda, istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre alla detenzione illegale di armi da fuoco.

Durante l'operazione, coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, sono state eseguite ulteriori 13 perquisizioni domiciliari. Gli investigatori mirano a smantellare le attività del gruppo, ritenuto attivo nella diffusione di contenuti estremisti e nella promozione di ideologie di odio.

Le autorità hanno sottolineato l’importanza dell’operazione per contrastare la proliferazione di organizzazioni con intenti violenti e discriminatori, rafforzando l’impegno nella lotta al terrorismo interno e internazionale.