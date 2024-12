X Factor 2024: finale a Napoli in Piazza Plebiscito, ospiti, finalisti e dove vederla in chiaro

La finale di X Factor 2024 si terrà giovedì 5 dicembre alle 21:00 in Piazza del Plebiscito a Napoli, segnando la prima volta nella storia del format in cui l'evento conclusivo si svolge all'aperto. La serata sarà trasmessa in diretta su Sky Uno, in streaming su NOW e in simulcast in chiaro su TV8.

Dove vedere la finale:

Televisione: Diretta su Sky Uno e in chiaro su TV8.

Diretta su Sky Uno e in chiaro su TV8. Streaming: Disponibile su NOW.

Quattro talenti si contenderanno il titolo:

Lorenzo Salvetti: Cantautore 17enne di Verona, noto per il suo stile indie pop fresco e autentico.

Cantautore 17enne di Verona, noto per il suo stile indie pop fresco e autentico. Mimì Caruso: 17enne di Usmate Velate (Monza-Brianza), con una voce che spazia tra soul, indie e hip hop.

17enne di Usmate Velate (Monza-Brianza), con una voce che spazia tra soul, indie e hip hop. I PATAGARRI: Band milanese composta da cinque giovani musicisti, ispirata ai suoni di New Orleans e artisti come Paolo Conte.

Band milanese composta da cinque giovani musicisti, ispirata ai suoni di New Orleans e artisti come Paolo Conte. Les Votives: Trio rock milanese che unisce eleganza e ribellione, mescolando il fascino del rock classico con una visione contemporanea.

Achille Lauro arriva in finale con la sua squadra al completo: Lorenzo Salvetti, I PATAGARRI e Les Votives. Mimì Caruso è l'unica finalista del team di Manuel Agnelli.

Ospiti speciali:

La serata sarà arricchita da performance di rilievo:

Robbie Williams: La popstar britannica presenterà "Better Man", il nuovo film di Michael Gracey che racconta l'inizio della sua carriera.

La popstar britannica presenterà "Better Man", il nuovo film di Michael Gracey che racconta l'inizio della sua carriera. Gigi D'Alessio: Il cantautore napoletano renderà omaggio alla sua città con una performance speciale.

Il palco, a forma di "X", sarà il centro di una grande festa popolare, con la partecipazione di migliaia di persone. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha espresso soddisfazione per l'evento, sottolineando l'importanza di ospitare la prima finale all'aperto di X Factor nella città partenopea.

Per chi non potrà essere presente in piazza, la finale sarà trasmessa in diretta su Sky Uno, in streaming su NOW e in simulcast su TV8.

La serata promette di essere un evento spettacolare, celebrando il talento musicale in una delle piazze più iconiche d'Italia.

X Factor 2024: Scaletta serata Hell Factor con doppia eliminazione e ospiti speciali - Questa sera, giovedì 14 novembre 2024, "X Factor" si prepara a una delle puntate più intense della stagione: la serata "Hell Factor". Il talent show, condotto da Giorgia, vedrà una doppia eliminazione, aumentando la tensione sia per i concorrenti che per i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi.

X Factor 2024: Scaletta Live del 7 novembre, l'X Factor Arena con il ritmo della dance - La diciottesima edizione di "X Factor" prosegue con la terza serata dei Live, in onda oggi, 7 novembre 2024, alle 21:15 su Sky Uno. Questa puntata è interamente dedicata alla musica dance, trasformando l'X Factor Arena in una vivace pista da ballo.Assegnazioni dei giudici:- Achille Lauro: - Lorenzo Salvetti: "Non succederà più" di Claudia Mori e Adriano Celentano.

X Factor 2024: eliminato Pablo Murphy, in 10 verso la finale a Napoli - Il secondo live di X Factor 2024 ha visto l'eliminazione di Pablo Murphy, concorrente della squadra di Paola Iezzi. La serata, condotta da Giorgia, ha offerto esibizioni di alto livello e ospiti di rilievo.Le esibizioni della serataLa gara si è articolata in due manche di cover.