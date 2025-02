X Factor 2025: Giorgia pronta a tornare come conduttrice?

Durante la puntata di "Che tempo che fa" del 23 febbraio 2025, la cantautrice Giorgia ha discusso la possibilità di tornare a condurre "X Factor" nella prossima stagione. Alla domanda di Fabio Fazio sul suo possibile ritorno, Giorgia ha risposto: "Se mi chiamano, penso di sì, ma non mi hanno ancora contattata". Fazio ha scherzato: "Non è che hai cambiato numero?", a cui Giorgia ha replicato: "No, non lo cambio mai; infatti, ce l'hanno tutti". Recentemente, Giorgia ha partecipato al Festival di Sanremo 2025, classificandosi sesta con il brano "La cura per me".

