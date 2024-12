Veeam raggiunge una valutazione di 15 miliardi di dollari

Veeam, leader mondiale nella Data Resilience accoglie nuovi investitori raggiungendo una valutazione di 15 miliardi di dollari

Veeam, di proprietà di Insight Partners, amplia la sua base di investitori con un'offerta di equity secondaria da 2 miliardi di dollari guidata da TPG, con la partecipazione di Temasek, Neuberger Berman Capital Solutions e altri.

Veeam Software, leader per quota di mercato nella Data Resilience, ha annunciato un'espansione della sua base azionaria attraverso un'offerta secondaria da 2 miliardi di dollari, che porta la valutazione dell'azienda a 15 miliardi di dollari. Questa transazione è stata guidata da TPG (NASDAQ: TPG) con la partecipazione di Temasek, Neuberger Berman Capital Solutions e altri importanti investitori, rafforzando la posizione di Veeam come leader globale nel mercato in rapida crescita della resilienza dei dati.

In un mondo digitale, proteggere i dati da interruzioni e minacce informatiche è fondamentale per garantire la continuità operativa. Mentre i leader aziendali affrontano l’esplosione del volume di dati, la complessità IT e normativa, e l’aumento degli attacchi ransomware, il 77% delle aziende Fortune 500 e oltre 550.000 organizzazioni si affidano alla suite di soluzioni per la resilienza dei dati di Veeam per proteggere le loro attività.

A settembre, Veeam ha generato 1,7 miliardi di dollari di ricavi ricorrenti annuali (ARR), con una crescita del 18% anno su anno, inclusa una crescita del 31% anno su anno per il business dei software e delle sottoscrizioni SaaS, e margini EBITDA del 30% - superando la Rule of 40 - dimostrando un percorso di crescita sostenuta e redditizia. Questa crescita ha permesso a Veeam di investire con successo in sicurezza, cloud e innovazione basata sull’AI, posizionandosi come leader globale nella resilienza dei dati.

“In un mondo che mette il digitale al primo posto, i dati sono alla base di ogni azienda. Se si perde l’accesso a quei dati, la tua attività si ferma,” ha affermato Anand Eswaran, CEO di Veeam. “Man mano che le imprese si aprono all’AI e al digitale, il volume e il valore dei dati continuano a crescere, insieme ai rischi - ransomware, minacce informatiche e altre interruzioni. I nostri 550.000 clienti e oltre 34.000 partner si affidano a Veeam per mantenere resilienti i loro dati e operative le loro attività. Questa fiducia ci ha resi il leader globale nella resilienza dei dati e alimenta il nostro impegno a spingere il settore verso il futuro.”

