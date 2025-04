Veeam e CrowdStrike collaborano per offrire ai clienti la resilienza dei dati

Veeam Software, leader globale numero 1 per quota di mercato nella Data Resilience, ha annunciato oggi una nuova partnership con CrowdStrike per offrire una visibilità centralizzata dei dati critici e una rilevazione avanzata delle minacce tramite l'integrazione con la Veeam Data Platform. L'integrazione del prodotto sviluppata congiuntamente crea un ambiente più sicuro per i clienti comuni, aiutando a identificare le minacce prima, durante e dopo un attacco, per permettere un recupero rapido e sicuro e garantire la resilienza dei dati a lungo termine.

Insieme, Veeam e CrowdStrike potenziano la sicurezza dei dati combinando le capacità di resilienza dei dati leader del settore di Veeam con la piattaforma di cybersecurity AI-native CrowdStrike Falcon®. Il risultato è una visibilità end-to-end sulle minacce alla sicurezza, riducendo al minimo e persino prevenendo l'impatto aziendale degli incidenti informatici. La partnership prende il via con due nuove integrazioni completamente supportate:

?Veeam App for CrowdStrike Falcon® LogScale

?Veeam Data Connector for CrowdStrike Falcon®

Queste integrazioni consentono alle organizzazioni di visualizzare gli eventi della Veeam Data Platform direttamente all'interno della piattaforma CrowdStrike Falcon, creando una soluzione unificata che migliora la comprensione dell'attività del sistema e degli eventi di sicurezza. Questo permette ai team IT e di sicurezza di rilevare, prevenire e rispondere agli incidenti informatici in modo più efficace.

“Sappiamo che l’89% degli attori delle minacce prende di mira specificamente i backup di un’organizzazione, mettendo a rischio[i] il recupero dei dati critici”, ha dichiarato John Jester, Chief Revenue Officer di Veeam. “Fornire una protezione completa contro questi attacchi richiede partnership strategiche. È per questo che stiamo costruendo solide integrazioni con leader del settore come CrowdStrike, per garantire che i clienti adottino un approccio integrato alla cybersecurity e alla data resilience. Continuiamo a migliorare le funzionalità di sicurezza e le integrazioni della Veeam Data Platform, per assicurarci che i backup delle organizzazioni siano puliti e sicuri, pronti a essere ripristinati in caso di attacco ransomware. Combinando le funzionalità leader del settore di rilevamento malware, identificazione degli indicatori di compromissione (IoC) e valutazioni proattive delle minacce della Veeam Data Platform con le capacità basate sull’AI di CrowdStrike, aiutiamo i clienti a garantire che i loro backup siano sicuri e i loro dati resilienti.”

“L’aumento delle minacce informatiche e degli attacchi ransomware continua a mettere a rischio i dati aziendali”, ha dichiarato Daniel Bernard, Chief Business Officer di CrowdStrike. “La nostra partnership con Veeam unisce la migliore cybersecurity della categoria con la resilienza dei dati leader del settore, offrendo ai clienti comuni una difesa unificata per ridurre i rischi e garantire un recupero rapido. Integrando gli eventi della Veeam Data Platform all’interno di Falcon Next-Gen SIEM, forniamo una visibilità centralizzata che consente ai team di sicurezza e IT di rispondere in modo più rapido ed efficace su tutta la superficie di attacco.”

Centralizzare la visibilità dei dati critici

L'integrazione porta i dati degli eventi della Veeam Data Platform in Falcon LogScale e Falcon Next-Gen SIEM, offrendo una visibilità più profonda e un'analisi delle minacce accelerata. Combinando le informazioni sui backup di Veeam con l'intelligence sulle minacce leader del settore di CrowdStrike e la visibilità in tempo reale in tutta l'impresa, le organizzazioni possono eliminare i punti ciechi e ridurre il rischio nei loro ambienti di dati e backup.

L'app Veeam per Falcon LogScale include dashboard preconfigurate, analisi automatizzata dei dati e avvisi proattivi per migliorare il rilevamento e la risposta in tutta l'impresa. Aggiunge anche il supporto per Veeam Backup per Microsoft Entra ID, migliorando la visibilità sulle minacce basate sull'identità e sull'attività dell'infrastruttura dati.

Snellire le Operazioni di Sicurezza

I team di sicurezza possono sfruttare ricerche predefinite e avvisi programmati per far emergere rapidamente eventi di sicurezza rilevanti, migliorando le attività di threat hunting e risposta. Scansioni in tempo reale e a basso impatto durante i backup—alimentate da intelligenza artificiale avanzata e apprendimento automatico—rilevano anche le anomalie e i malware più sottili.

Questi avvisi proattivi forniscono agli analisti del Centro Operativo di Sicurezza (SOC) l’intelligence necessaria per accelerare la risposta agli incidenti e mantenere un vantaggio sulle minacce in evoluzione.

Resilienza informatica end-to-end con Veeam

La Veeam Data Platform offre una resilienza informatica completa e end-to-end, supportando le organizzazioni prima, durante e dopo un incidente informatico. Dispone di rilevamento proattivo delle minacce con il Recon Scanner (brevetto in corso), che identifica potenziali minacce ransomware prima che vengano creati i backup. Durante il processo di backup, l’analisi dell'entropia inline, la scansione di malware basata su firme e gli strumenti di rilevamento degli IoC (Indicatori di Compromissione) forniscono un approccio di difesa stratificata per identificare attività dannose. La piattaforma supporta anche la risposta agli incidenti valutando l'entità di un attacco e identificando rapidamente l'ultimo punto di ripristino sicuro conosciuto tramite Veeam Threat Hunter. Inoltre, Veeam Cyber Secure offre supporto esperto da parte di Coveware by Veeam per aiutare nella valutazione, negoziazione e recupero da ransomware. Questo approccio proattivo e completo aiuta a ridurre i rischi informatici, minimizzare le interruzioni aziendali ed è ora disponibile per gli utenti CrowdStrike—fornendo protezione completa su cloud, ambienti virtuali, fisici, applicazioni aziendali e dati non strutturati.

Disponibili per gli utenti Advanced e Premium della Veeam Data Platform, queste integrazioni sono ora accessibili ai clienti CrowdStrike tramite il CrowdStrike Marketplace.