Veeam AI Data Protection con Anthropic MCP

Veeam Software, leader mondiale nella resilienza dei dati, ha annunciato oggi un importante passo avanti nello sbloccare il valore dei dati di backup aziendali per l'intelligenza artificiale (AI). In occasione della conferenza annuale VeeamON, l'azienda ha presentato nuove funzionalità che consentono ai sistemi di intelligenza artificiale di accedere e utilizzare in modo sicuro i dati archiviati nei repository Veeam, grazie al supporto del Model Context Protocol (MCP), uno standard aperto sviluppato da Anthropic.

Questo segna un momento cruciale nella roadmap AI di Veeam, che trasforma la protezione dei dati in una base per un processo decisionale più intelligente, approfondimenti più ricchi e innovazione AI responsabile. Con MCP, Veeam consente una perfetta integrazione tra la sua piattaforma di fiducia per la resilienza dei dati e le applicazioni di AI dei clienti, consentendo ai dati che un tempo erano solo archiviati di generare valore in tempo reale.

“Non ci limitiamo più a eseguire il backup dei dati, ma li apriamo all'intelligenza”, ha dichiarato Niraj Tolia, CTO di Veeam. "Supportando il Model Context Protocol, i clienti possono ora collegare in modo sicuro i dati protetti da Veeam agli strumenti di intelligenza artificiale di loro scelta. Che si tratti di copiloti interni, database vettoriali o LLM, Veeam garantisce che i dati siano pronti per l'AI, portabili e protetti".

Approfondimenti sull’AI dai dati che le organizzazioni già proteggono

Grazie all'integrazione con MCP, i clienti possono ora sfruttare i dati di backup per una vasta gamma di casi d’uso basati sull’intelligenza artificiale, tra cui:

Scoprire e recuperare documenti correlati con query in linguaggio naturale

Riassumere conversazioni da e-mail o ticket archiviati

Automatizzare i processi di conformità e di e-discovery

Arricchire gli agenti e i copiloti dell'IA con un contesto specifico per l'azienda

Queste funzionalità vanno ben oltre la semplice convenienza tecnica: permettono alle organizzazioni di ripensare il valore strategico dei dati archiviati.

Secure by Design. Smart by Default.

Nel contesto della sua roadmap sull’Intelligenza Artificiale, Veeam sta sviluppando una visione AI completa, fondata su cinque pilastri fondamentali:

Resilienza dell’infrastruttura AI : Proteggere gli investimenti dei clienti nell’infrastruttura AI, assicurando che applicazioni, dati, database vettoriali e persino i modelli siano sicuri e resilienti quanto gli altri dati aziendali critici.

: Proteggere gli investimenti dei clienti nell’infrastruttura AI, assicurando che applicazioni, dati, database vettoriali e persino i modelli siano sicuri e resilienti quanto gli altri dati aziendali critici. Data Intelligence : Valorizzare i dati già protetti da Veeam – generati internamente, dai partner o dai clienti – per alimentare applicazioni AI e generare un significativo valore aggiunto.

: Valorizzare i dati già protetti da Veeam – generati internamente, dai partner o dai clienti – per alimentare applicazioni AI e generare un significativo valore aggiunto. Sicurezza dei dati : Integrare tecniche avanzate di AI e machine learning nelle funzionalità di rilevamento di malware, ransomware e altre minacce, per innalzare ulteriormente i livelli di protezione.

: Integrare tecniche avanzate di AI e machine learning nelle funzionalità di rilevamento di malware, ransomware e altre minacce, per innalzare ulteriormente i livelli di protezione. Admin Assist : Supportare gli amministratori del backup tramite un assistente AI capace di offrire raccomandazioni, guida e assistenza proattiva.

: Supportare gli amministratori del backup tramite un assistente AI capace di offrire raccomandazioni, guida e assistenza proattiva. Operazioni di resilienza dei dati: Automatizzare backup, ripristini, creazione di policy e analisi dei dati sensibili, basandosi su indicatori di rischio e obiettivi aziendali, per garantire continuità e reattività.

Un Ponte Universale tra l'IA e i Dati di Backup

L'MCP è uno standard aperto progettato per connettere gli agenti IA ai sistemi aziendali e ai repository di dati. Supportando l'MCP, Veeam diventa il ponte tra i dati protetti e mission-critical e l'ecosistema in espansione degli strumenti IA aziendali — da Claude di Anthropic ai LLM costruiti dai clienti.

I vantaggi dell'accesso a Veeam con MCP includono: