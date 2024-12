Disperso il 26enne italiano Nicholas Cudini in Colombia: incidente in moto d'acqua

La Marina colombiana ha confermato che sono in corso le ricerche per Nicholas Cudini, 26 anni, cittadino italiano disperso dopo un incidente in mare avvenuto nei pressi dell’isola di Cholón, a circa 47 chilometri a sud di Cartagena de Indias, nel Mar dei Caraibi. L'incidente è avvenuto ieri e ha coinvolto una moto d’acqua.

Secondo quanto riferito dalla Marina Militare colombiana, Cudini stava conducendo una moto d’acqua insieme a un altro italiano quando si è scontrato con un’imbarcazione in transito. Dopo l’impatto, entrambi sono caduti in acqua. La persona che accompagnava Cudini è riuscita a risalire in superficie, ma ha immediatamente notato che il compagno non riemergeva. Ha quindi chiesto aiuto ai marinai presenti nella zona, che hanno subito allertato le autorità locali.

Le ricerche, avviate rapidamente, sono iniziate lunedì alle 17:00 ora locale (23:00 in Italia). Il capitano di fregata Juan Felipe Portilla, comandante della guardia costiera di Cartagena, ha confermato che l’Unità di Reazione Rapida della Guardia Costiera è impegnata a localizzare il giovane disperso. Sul posto sono state dispiegate risorse navali e aeree per intensificare gli sforzi di ricerca.

