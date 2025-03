FC 25: Novità con J Balvin e LALIGA in Colombia

In collaborazione con LALIGA, EA SPORTS porta la sua iniziativa FC FUTURES a Medellin, in Colombia, svelando un campo da calcio progettato dall'artista musicale J Balvin con lo scopo di promuovere il calcio di base all'interno della comunità.

La superstar mondiale, la cui canzone “Gaga” è contenuta nella soundtrack di FC 25, ha anche disegnato insieme a EA SPORTS FC dei kit da calcio che sono stati prodotti esclusivamente per i bambini della comunità locale di Medellin e che appariranno in FC 25 a partire da oggi '11 marzo.

Presentazione del campo da calcio EA SPORTS FC FUTURES x LALIGA - Medellín

Espandendo la loro iniziativa inerente al calcio di base oltre i confini, EA SPORTS FC e LALIGA hanno presentato un campo da calcio in Colombia, in collaborazione con le fondazioni Vibra en Alta, Love.Fútbol, e Fútbol con Corazón.

L'evento di inaugurazione ha visto la presenza della leggenda della LALIGA Fernando Morientes, che ha condotto una sessione di allenamento con i bambini del luogo, oltre a un breve intervento dello stesso J Balvin.

Il programma EA SPORTS FC FUTURES ha già trasformato diverse comunità attraverso investimenti in strutture, attrezzature, innovazione dei prodotti e iniziative dei partner. Questo particolare progetto ha una caratteristica unica: il campo è stato progettato da J Balvin in persona, che ha riempito lo spazio con il suo iconico stile vibrante e colorato. Ispirandosi alla cultura e all'energia urbana di Medellín, la visione artistica di Balvin ha trasformato il campo in una fusione unica di sport e arte urbana.

“Medellín è molto di più che la mia città: è la mia casa”, ha dichiarato J Balvin. “Essere coinvolto in FC FUTURES, un progetto che porta il calcio nelle comunità e crea un impatto reale sulla vita dei giovani, mi riempie di orgoglio. Ideare questo campo è il mio modo di restituire qualcosa alla mia gente, creando uno spazio dove il calcio e l'arte si uniscono per ispirare le nuove generazioni, dove i sogni possono prendere forma, questo è sempre stato il nostro obiettivo con la Fondazione Vibra en Alta. Spero che questo luogo diventi un simbolo di unità, passione e opportunità per i giovani della mia città natale”.

Insieme, EA SPORTS FC e LALIGA condividono l'obiettivo di continuare a far crescere il calcio a partire dalle basi, e il loro investimento nel quartiere Manrique di Medellin è un altro esempio tangibile del loro impegno a fornire l'accesso al calcio e a promuovere la partecipazione tra i bambini, indipendentemente dalla posizione geografica o dal contesto socio-economico.

EA SPORTS FC introduce i Vanity Kit di J Balvin in FC 25

Durante l'inaugurazione del campo, svelato all'inizio del mese, J Balvin ha presentato il suo esclusivo vanity kit che sarà disponibile per l'acquisto in FC 25 a partire da oggi martedì 11 marzo.

I bambini del luogo hanno indossato uno dei quattro kit disegnati da J Balvin in collaborazione con EA SPORTS FC. Prendendo ispirazione dalla sua personalità vibrante e dal suo stile in continua evoluzione, i kit sono ispirati ai primi anni 2000 e presentano numerosi colori audaci e vivaci.

“È un'opportunità incredibile lavorare con EA SPORTS FC su tanti progetti straordinari che mi stanno a cuore”, ha dichiarato la leggenda del reggaeton J Balvin. “Guardare i bambini divertirsi sul nuovo campo che abbiamo realizzato a Medellín e vederli indossare un kit che ho disegnato io è stato davvero straordinario; le parole non possono descrivere quanto sono orgoglioso”.

I kit di J Balvin fanno parte del lancio dei vanity kit degli artisti della colonna sonora di FC 25, che vede otto artisti mondiali della soundtrack di quest'anno disegnare il proprio vanity kit, disponibili da oggi in FC 25.

