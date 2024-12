Francia: Macron respinge le richieste di dimissioni come fiction politica

Emmanuel Macron ha definito "fiction politica" le richieste di dimissioni rivoltegli, sottolineando di non aver mai considerato l'idea di lasciare l'Eliseo prima della fine del suo mandato, prevista nel 2027. La Francia attraversa un momento di forte instabilità politica, con il governo guidato da Michel Barnier a rischio di una mozione di sfiducia.

Durante un incontro con i giornalisti in Arabia Saudita, Macron ha escluso l'ipotesi di un voto di sfiducia, dichiarando di avere "fiducia nella coerenza delle persone". Il presidente ha ribadito che la sua priorità resta garantire la stabilità del Paese.

Macron ha criticato aspramente il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella, definendolo "cinico" nel caso decidesse di sostenere la mozione di sfiducia presentata dalla sinistra, giudicando tale scelta un tradimento nei confronti dei loro stessi elettori. Ha riservato critiche anche al Partito Socialista e all'ex presidente François Hollande, accusati di una "totale perdita di orientamento" per il possibile supporto alla sfiducia.

In merito alle richieste di dimissioni, Macron ha replicato con fermezza: "Non ha senso. Sono stato eletto due volte dal popolo francese. Sono estremamente orgoglioso di questa fiducia e la onorerò fino all’ultimo secondo del mio mandato, per servire al meglio il Paese".

Israele - Macron: Francia non fornirà armi da usare a Gaza - (Adnkronos) - Stop della Francia alla fornitura di armi a Israele, che poi usa nella guerra a Gaza, e cessate il fuoco in Libano. Sono i due messaggi che il presidente Emmanuel Macron ha inviato al premier israeliano Benjamin Netanyhau. "Io penso che oggi la priorità è che si arrivi a una soluzione politica, che si smetta di fornire armi per condurre i combattimenti a Gaza.

Brigitte Macron è trans: ora dovranno pagare 8mila euro - Ottomila euro di danni per risarcire Brigitte Macron.''E' una decisione perfettamente coerente Attualità - Ottomila euro di danni per risarcire Brigitte Macron. Tanto dovranno pagare due donne, Amandine Roy e Natacha Rey, riconosciute colpevoli da un tribunale di Parigi di complicità in pubblica diffamazione per aver definito transgender la first lady francese.

Francia in piazza oggi contro Macron - Barnier cerca i numeri per il governo - Tanto da poter battere il record del premier con il mandato più breve della Quinta Repubblica. Attualità - Contro 'il colpo di mano' di Emmanuel Macron, che ha nominato premier Michel Barnier, 'tradendo' il messaggio del voto, oggi la Francia scende in piazza con 150 manifestazioni in tutto il paese.