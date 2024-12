Macron esclude dimissioni: nuovo premier in arrivo per un governo di unità

Emmanuel Macron ha dichiarato che non si dimetterà, nonostante le pressioni dell'opposizione e la crisi politica seguita alla caduta del governo di Michel Barnier. In un discorso televisivo alla nazione, il presidente francese ha ribadito il suo impegno a completare il mandato fino al 2027, sottolineando la necessità di garantire continuità istituzionale e stabilità per la Francia.

Macron ha annunciato che un nuovo primo ministro sarà nominato nei prossimi giorni con il compito di formare un governo ristretto di interesse generale. Questo esecutivo dovrà rappresentare un ampio spettro politico o almeno garantire il sostegno necessario per evitare altre mozioni di sfiducia. La priorità sarà il bilancio, e una "legge speciale" verrà presentata in Parlamento entro metà dicembre per assicurare la continuità dei servizi pubblici fino al 2025.

Barnier è stato sfiduciato dopo aver imposto il bilancio per la previdenza sociale senza il voto dell’Assemblea nazionale. La mozione, sostenuta da un’alleanza tra estrema destra e sinistra radicale, ha unito il Rassemblement National di Marine Le Pen e il Front Populaire contro il governo. Macron ha accusato questi gruppi di agire contro lo spirito repubblicano e ha sottolineato il contributo dei socialisti nel voto contro Barnier.

Macron ha paragonato la ricostruzione di Notre Dame, che verrà riaperta al pubblico dopo cinque anni, alla necessità di un progetto politico chiaro e condiviso per affrontare le sfide nazionali, tra cui salute, sicurezza e cambiamenti climatici.

Il presidente ha inoltre attribuito parte della responsabilità della crisi al mancato scioglimento dell’Assemblea nazionale lo scorso giugno, una decisione che, secondo lui, non è stata compresa. Macron ha quindi esortato le forze politiche a collaborare per superare le divisioni e garantire stabilità in un Parlamento frammentato, dove non sono previste nuove elezioni legislative prima di luglio.

Crisi politica in Francia: il governo Barnier cade dopo mozione di sfiducia; Macron si rivolge alla nazione - La Francia è precipitata in una crisi politica dopo che il governo del Primo Ministro Michel Barnier è stato sfiduciato dall'Assemblea Nazionale. La mozione di censura, presentata dalla sinistra e sostenuta anche dall'estrema destra, ha ottenuto 331 voti a favore, superando la soglia necessaria di 289 voti.

Francia, governo Barnier sfiduciato: 331 voti favorevoli alla mozione di censura - Il governo francese guidato da Michel Barnier è stato sfiduciato dall'Assemblée Nationale con 331 voti a favore della mozione di censura, superando la maggioranza richiesta di 289 voti. Questo evento segna la prima approvazione di una mozione di sfiducia in Francia dal 1962.

Francia: Macron respinge le richieste di dimissioni come fiction politica - Emmanuel Macron ha definito "fiction politica" le richieste di dimissioni rivoltegli, sottolineando di non aver mai considerato l'idea di lasciare l'Eliseo prima della fine del suo mandato, prevista nel 2027. La Francia attraversa un momento di forte instabilità politica, con il governo guidato da Michel Barnier a rischio di una mozione di sfiducia.