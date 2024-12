Lombardia, quasi rissa in Consiglio regionale tra La Russa e Majorino

Durante una seduta del Consiglio regionale della Lombardia, si è verificato un acceso confronto tra l'assessore Romano La Russa e il capogruppo del Partito Democratico, Pierfrancesco Majorino. La tensione è culminata quando Majorino ha abbassato bruscamente il microfono di La Russa, provocando una reazione fisica da parte dell'assessore.

La Russa aveva precedentemente dichiarato: "Da parte nostra bisogna chiedere scusa non all’aula, ma ai cittadini, perché stiamo sprecando questo tempo in cui dovremmo discutere di altre cose, molto più importanti di un’inutile mozione di censura. Io ritengo di non aver insultato nessuno, io ho semplicemente espresso le mie opinioni. Vi siete arrabbiati perché un assessore ha espresso le proprie idee? Quando ascolto delle stupidaggini reagisco e sottolineo che non sono altro che stupidaggini. Ho ricordato come la vostra matrice è quella che arriva dagli anni '70. Almeno i tuoi antenati avevano il coraggio di affrontare i loro avversari a viso aperto".

Bambina di 3 anni trovata sola per le strade di Romano di Lombardia: doveva essere accompagnata all'asilo da una parente - Lunedì 11 novembre, intorno alle 9 del mattino, una bambina di tre anni è stata avvistata mentre vagava da sola e infreddolita per le vie di Romano di Lombardia. Una passante, notando la piccola in evidente stato di smarrimento, ha prontamente allertato la Polizia Locale.

Maltempo in Italia: Allerta Rossa in Liguria e Lombardia, allagamenti a Genova e scuole chiuse - L’8 ottobre 2024, l’Italia è colpita da una violenta perturbazione atlantica, con allerta rossa emessa dalla Protezione Civile in Liguria e Lombardia. Forti temporali e piogge intense hanno causato allagamenti a Genova, in particolare nella zona della Valpolcevera, dove il rio Fegino ha raggiunto livelli critici, portando alla chiusura di alcune strade e all'evacuazione degli abitanti verso i piani superiori delle abitazioni.

Giornata Sla - Lucchini: Vicinanza concreta di Regione Lombardia - Un messaggio di vicinanza e di attenzione a queste persone e a questo grande tema.Un messaggio di vicinanza e di attenzione a queste persone e a questo grande tema Salute - “Abbiamo illuminato l’ultimo piano della sala Belvedere di Palazzo Lombardia proprio per lanciare un messaggio alla comunità.