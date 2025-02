Primo caso di Fine vita in Lombardia: una donna affetta da sclerosi multipla pone fine alle sue sofferenze

Una donna di 50 anni, affetta da sclerosi multipla progressiva da oltre 30 anni, è deceduta nelle scorse settimane nella sua abitazione in Lombardia, dopo aver assunto autonomamente un farmaco letale fornito dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Questo rappresenta il primo caso di suicidio assistito nella regione e il sesto in Italia.

A causa della malattia, la paziente era paralizzata e necessitava di assistenza continua. Nel maggio 2024, aveva richiesto la verifica delle proprie condizioni per accedere al suicidio assistito. Dopo il parere favorevole del comitato etico a luglio, l'azienda sanitaria ha confermato il possesso dei requisiti stabiliti dalla Corte Costituzionale nella sentenza 242/2019 sul caso Cappato/Antoniani.

Nonostante iniziali difficoltà nel reperire il farmaco e la strumentazione necessari, grazie all'assistenza dell'Associazione Luca Coscioni e del dottor Mario Riccio, anestesista e consigliere generale dell'associazione, la donna ha potuto procedere con l'autosomministrazione del farmaco letale nel gennaio 2025, circondata dai suoi cari.

In un messaggio lasciato prima di morire, ha scritto: "La mia breve vita è stata intensa e felice, l'ho amata all'infinito e il mio gesto di porre fine non ha significato che non l'amassi".

Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente segretaria nazionale e tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, hanno dichiarato: "La Regione Lombardia ha fornito l'aiuto medico per la morte volontaria perché era suo dovere farlo". Hanno inoltre sottolineato che, se fosse stata in vigore la legge di iniziativa popolare "Liberi Subito", la procedura sarebbe stata più chiara e definita, evitando un iter durato nove mesi.

Fine Vita - Martina Oppelli denuncia l'Asl di Trieste per tortura - Affetta da sclerosi multipla progressiva, Martina Oppelli ha portato la sua richiesta di suicidio assistito anche nelle sedi penali, tramite il collegio legale dell’Associazione Luca Coscioni coordinato dall’avvocata Filomena Gallo. Attualità - Dopo aver visto nuovamente respinta la sua richiesta di assistenza per il suicidio assistito, Martina Oppelli ha presentato un esposto alla procura di Trieste per rifiuto di atti d'ufficio e tortura nei confronti dei medici dell’azienda sanitaria friulana.

Fine vita - Vaticano: Spazio per mediazioni su piano legislativo - Fine vita, per il Vaticano c'è spazio per mediazioni sul piano legislativo. Attualità - Fine vita, per il Vaticano c'è "spazio per mediazioni sul piano legislativo". E' quanto si sottolinea nel testo 'Piccolo lessico del fine vita', curato dalla Pontificia Accademia per la Vita ed edito da Libreria editrice vaticana, sul tema del suicidio assistito.

Fine vita - svolta in Toscana: sì della Asl a richiesta 54enne con sclerosi multipla - Da oggi, se confermerà la sua volontà, potrà procedere a porre fine alle sue sofferenze. Salute/sanita - Dopo aver negato per settimane la richiesta di morte assistita a una donna toscana di 54 anni, completamente paralizzata a causa di una sclerosi multipla progressiva, l'Ausl Toscana Nord Ovest ha comunicato il suo parere favorevole.